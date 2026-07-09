Морарь: Смена правительства Молдовы не повлияет на переговоры о вступлении в ЕС.

Смена правительства в Кишинёве не станет препятствием для переговорного процесса о вступлении Республики Молдова в Европейский союз.

Об этом заявила посол Молдовы при ЕС Даниела Морарь, подчеркнув, что европейская интеграция остаётся главным приоритетом властей, передает moldova1.md

По словам дипломата, в ближайшие месяцы Кишинёв намерен открыть все переговорные кластеры и выполнить необходимые условия для первого кластера — «Основополагающие ценности». Следующим этапом станет продвижение к закрытию отдельных переговорных глав.

«Наши приоритеты — открыть все кластеры, получить подтверждение выполнения промежуточных условий и уже двигаться вперёд к закрытию переговорных глав», — отметила Морарь в интервью программе Zi de Zi на Radio Moldova.

Она также подчеркнула важную роль Ирландии, которая председательствует в Совете Европейского союза и поддерживает дальнейшее расширение ЕС.

«Ирландия имеет собственный успешный опыт вступления в ЕС и понимает, что расширение приносит пользу как новым членам, так и самому Европейскому союзу. Мы рассчитываем на её поддержку и лидерство в этом процессе», — заявила посол.

Одним из ключевых вызовов для Молдовы и ЕС дипломат назвала гибридные угрозы и внешнее вмешательство. По её словам, борьба с такими рисками требует постоянной готовности, укрепления государственных институтов, совершенствования законодательства и расширения сотрудничества с европейскими партнёрами.

Морарь отметила, что опыт Молдовы в противодействии внешнему вмешательству уже используется на уровне ЕС в рамках инициативы «Щит демократии». Кишинёв участвует в обсуждениях с европейскими странами для обмена опытом и разработки инструментов повышения устойчивости к подобным угрозам.

Комментируя ежегодный доклад Европейского парламента по Молдове, посол подчеркнула его политическую значимость для дальнейшего продвижения страны по пути евроинтеграции.

«Поддержка Европейского парламента является важнейшим элементом, без которого невозможно двигаться вперёд», — сказала Морарь, добавив, что именно Европейский парламент традиционно занимает одну из самых активных позиций в вопросе расширения ЕС.

Отдельно дипломат прокомментировала отставку премьер-министра Александру Мунтяну и возможное влияние смены правительства на европейский курс страны. По её словам, Европейская комиссия рассматривает такие изменения как нормальный демократический процесс.

«Смена правительств происходит в любой демократии и является показателем её функционирования. Это не должно повлиять на процесс вступления, работа продолжается в обычном режиме», — заявила посол.

Морарь подчеркнула, что власти продолжают подготовку к открытию новых переговорных кластеров, выполнению промежуточных условий и реализации рекомендаций Европейской комиссии.

«Работа не остановилась после смены правительства. Важно сохранить достигнутые результаты и сосредоточиться на выполнении оставшихся задач, чтобы двигаться по амбициозному графику, который стоит перед Республикой Молдова», — заключила посол Молдовы при ЕС.