theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
2 Августа 2026, 12:30
11
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Moldpres начало внутреннее расследование из-за ошибки в интервью с Гросу

Председатель парламента Игорь Гросу в интервью агентству Moldpres не заявлял, что Республика Молдова зависит от российского газа.

Moldpres начало внутреннее расследование из-за ошибки в интервью с Гросу.
Moldpres начало внутреннее расследование из-за ошибки в интервью с Гросу.

Государственное информационное агентство Moldpres сообщило, что в интервью, опубликованном 31 июля 2026 года, была допущена ошибка, передает moldpres.md

В текст интервью была включена фраза о зависимости Республики Молдова, которую председатель парламента не произносил.

Ошибка была исправлена в кратчайшие сроки, а скорректированная версия материала доступна в официальной новостной ленте агентства.

Руководство и редакция Moldpres выразили сожаление в связи с произошедшим и принесли извинения председателю парламента Игорю Гросу, а также всем читателям и средствам массовой информации, которые распространили первоначальную информацию.

В агентстве подчеркнули, что соблюдение принципов достоверности и журналистской точности остается одним из главных приоритетов.

Кроме того, Moldpres объявило о начале внутреннего расследования, которое должно установить обстоятельства появления ошибки, определить ответственных лиц и применить предусмотренные законодательством меры.

Напомним, речь идет о фразе, что Молдова якобы будет зависеть от российского газа до 2028 года, которую Игорь Гросу не произносил в интервью.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте