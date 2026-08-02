Moldpres начало внутреннее расследование из-за ошибки в интервью с Гросу.

Государственное информационное агентство Moldpres сообщило, что в интервью, опубликованном 31 июля 2026 года, была допущена ошибка, передает moldpres.md

В текст интервью была включена фраза о зависимости Республики Молдова, которую председатель парламента не произносил.

Ошибка была исправлена в кратчайшие сроки, а скорректированная версия материала доступна в официальной новостной ленте агентства.

Руководство и редакция Moldpres выразили сожаление в связи с произошедшим и принесли извинения председателю парламента Игорю Гросу, а также всем читателям и средствам массовой информации, которые распространили первоначальную информацию.

В агентстве подчеркнули, что соблюдение принципов достоверности и журналистской точности остается одним из главных приоритетов.

Кроме того, Moldpres объявило о начале внутреннего расследования, которое должно установить обстоятельства появления ошибки, определить ответственных лиц и применить предусмотренные законодательством меры.

Напомним, речь идет о фразе, что Молдова якобы будет зависеть от российского газа до 2028 года, которую Игорь Гросу не произносил в интервью.