Гросу о том, почему отказался от поста премьер-министра: Мне важно быть в парламенте.

Председатель парламента и лидер PAS Игорь Гросу объяснил, почему не был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра, хотя его имя рассматривалось среди возможных кандидатур внутри партии.

По его словам, в нынешних условиях его место — во главе парламента, поскольку именно законодательному органу предстоит сыграть ключевую роль в процессе европейской интеграции Молдовы, сообщает stiri.md

«Внутри партии обсуждались разные кандидатуры. Да, обсуждалась и моя кандидатура. Но я считаю, что мне очень важно оставаться в парламенте», — заявил Игорь Гросу.

Лидер PAS отметил, что в ближайшие годы парламенту предстоит принять большой объем законодательства, необходимого для вступления Республики Молдова в Европейский союз.

«Сейчас и в ближайшие годы парламенту предстоит очень важная миссия. Надеемся, с Божьей помощью, открыть шестой кластер. Наша цель — открыть все шесть кластеров. Если это произойдет 13–14 июля, парламент должен быть очень организованным, дисциплинированным, предсказуемым и при этом работать быстро, чтобы обсуждать, рассматривать и принимать законы, вытекающие из этих обязательств», — сказал Гросу.

По его мнению, на данном этапе для страны важнее, чтобы он продолжал руководить парламентом, чем занимал должность премьер-министра.

«Поэтому я считаю, что сейчас мое место здесь, вместе с коллегами, рядом с господином премьер-министром», — подчеркнул председатель парламента.

Отвечая на вопрос о перспективах будущего правительства, Игорь Гросу выразил уверенность в его успешной работе.

«У меня есть способность немного заглядывать в будущее, и будущее будет хорошим», — заявил лидер PAS.