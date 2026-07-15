Гросу: Открытие переговоров по кластеру „Внешние отношения“ подтверждает результаты реформы.

Открытие переговоров о вступлении в Европейский союз по кластеру 6 «Внешние отношения» подтверждает, что реформы, реализуемые в Республике Молдова, приносят результаты и приближают страну к членству в ЕС.

Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу после официального запуска переговоров по кластеру 6 «Внешние отношения» в рамках третьей Межправительственной конференции Республика Молдова – Европейский союз, состоявшейся в Брюсселе, передаёт moldpres.md

По словам спикера, открытие второго кластера переговоров представляет собой «ещё один шаг вперёд на европейском пути Республики Молдова» и подтверждает, что реформы, продвигаемые властями, признаются европейскими партнёрами.

«Это новое подтверждение того, что проводимые у нас дома реформы дают результаты, а Республика Молдова продвигается к Европейскому союзу», — заявил Игорь Гросу.

Глава законодательного органа подчеркнул, что в настоящее время Республика Молдова является партнёром, который вносит вклад в укрепление безопасности и устойчивости Европы и демонстрирует, что может справляться с вызовами вместе с государствами-членами Европейского союза.

«Сегодня Республика Молдова — это партнёр, который вносит вклад в безопасность и устойчивость Европы и демонстрирует, что мы можем справляться с вызовами вместе с государствами-членами Европейского союза. Шаг за шагом, трудом и реформами мы приближаем Республику Молдова к месту, которое ей по праву принадлежит — европейской семье», — заявил Игорь Гросу.

В Брюсселе состоялась третья Межправительственная конференция Республика Молдова - Европейский союз, в рамках которой были запущены переговоры по кластеру 6 «Внешние отношения». Это вторая группа глав, открытая в процессе присоединения, после кластера 1 «Основополагающие ценности», который был запущен 15 июня 2026 года. Кластер 6 включает главы, касающиеся внешних отношений и внешней политики, а также политики безопасности и обороны, и знаменует новый этап в процессе приведения законодательства Республики Молдова в соответствие со стандартами Европейского союза.