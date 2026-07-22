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gazeta.ru logogazeta
22 Июля 2026, 12:20
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Молдове выставят счет за неуплаченные взносы при выходе из СНГ

Молдове предстоит погасить задолженность по обязательным взносам в единый бюджет Содружества Независимых Государств (СНГ), накопившуюся за несколько лет. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Молдове выставят счет за неуплаченные взносы при выходе из СНГ.
Молдове выставят счет за неуплаченные взносы при выходе из СНГ.

«Молдова не платила несколько лет взносы в единый бюджет СНГ, поэтому эксперты сейчас определили, что она должна компенсировать. Видимо, ей будет предъявлен счет», — сказал он, цитирует gazeta.ru

Лебедев отметил, что не берется оценивать, удастся ли взыскать задолженность. Он выразил надежду, что Молдова выплатит накопившуюся сумму.

В марте решения о выходе Молдовы из базовых договоров СНГ — о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации — были одобрены президентом Майей Санду и вступили в силу. Кроме того, согласно постановлению, правительство денонсировало Устав СНГ, который был подписан в Минске 22 января 1993 года.

Источник
gazeta.ru logogazeta
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