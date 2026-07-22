Молдове выставят счет за неуплаченные взносы при выходе из СНГ.

Молдове предстоит погасить задолженность по обязательным взносам в единый бюджет Содружества Независимых Государств (СНГ), накопившуюся за несколько лет. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Молдова не платила несколько лет взносы в единый бюджет СНГ, поэтому эксперты сейчас определили, что она должна компенсировать. Видимо, ей будет предъявлен счет», — сказал он, цитирует gazeta.ru

Лебедев отметил, что не берется оценивать, удастся ли взыскать задолженность. Он выразил надежду, что Молдова выплатит накопившуюся сумму.

В марте решения о выходе Молдовы из базовых договоров СНГ — о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации — были одобрены президентом Майей Санду и вступили в силу. Кроме того, согласно постановлению, правительство денонсировало Устав СНГ, который был подписан в Минске 22 января 1993 года.