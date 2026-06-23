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logos.press.md logologos
23 Июня 2026, 09:40
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Молдова готовится ратифицировать Конвенцию по рассмотрению претензий для Украины

Парламент Молдовы рассмотрит законопроект о ратификации Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины, подписанной в Гааге 16 декабря 2025 года.

Молдова готовится ратифицировать Конвенцию по рассмотрению претензий для Украины.
Молдова готовится ратифицировать Конвенцию по рассмотрению претензий для Украины.

Создание нового института уже поддержали десятки европейских государств, Канада и Евросоюз. Согласно документу, Комиссия будет функционировать как административный орган, специализирующийся на рассмотрении заявлений о компенсации ущерба, потерь или вреда, причиненного международно-противоправными действиями Российской Федерации в Украине или против нее, сообщает logos-press.md

Речь идет об ущербе, нанесенном с 24 февраля 2022 года на территории Украины, в ее воздушном пространстве, внутренних водах и территориальном море, а также в исключительной экономической зоне или нанесенном воздушным и морским судам, находящимся под юрисдикцией Украины. Направлять претензии смогут все пострадавшие физические и юридические лица, а также украинское государство, включая местные органы власти и подконтрольные государству структуры.

Конвенция будет оставаться в силе в течение как минимум 10 лет с возможностью продления на последующие периоды продолжительностью до 5 лет по решению трех четвертей от общего числа членов.

Прямой эффект для Молдовы заключается в том, что граждане, резиденты и юридические лица, понесшие соответствующий установленным критериям ущерб в Украине, смогут получить компенсации.

Молдова должна будет выплачивать ежегодные взносы в бюджет Комиссии до тех пор, пока эти расходы фактически не возьмет на себя Российская Федерация. Хотя детали бюджета и график еще не полностью определены, ориентировочный финансовый вклад составит 0,4016% от бюджета этой международной структуры.

Источник
logos.press.md logologos
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