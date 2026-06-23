Молдова готовится ратифицировать Конвенцию по рассмотрению претензий для Украины.

Парламент Молдовы рассмотрит законопроект о ратификации Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины, подписанной в Гааге 16 декабря 2025 года.

Создание нового института уже поддержали десятки европейских государств, Канада и Евросоюз. Согласно документу, Комиссия будет функционировать как административный орган, специализирующийся на рассмотрении заявлений о компенсации ущерба, потерь или вреда, причиненного международно-противоправными действиями Российской Федерации в Украине или против нее, сообщает logos-press.md

Речь идет об ущербе, нанесенном с 24 февраля 2022 года на территории Украины, в ее воздушном пространстве, внутренних водах и территориальном море, а также в исключительной экономической зоне или нанесенном воздушным и морским судам, находящимся под юрисдикцией Украины. Направлять претензии смогут все пострадавшие физические и юридические лица, а также украинское государство, включая местные органы власти и подконтрольные государству структуры.

Конвенция будет оставаться в силе в течение как минимум 10 лет с возможностью продления на последующие периоды продолжительностью до 5 лет по решению трех четвертей от общего числа членов.

Прямой эффект для Молдовы заключается в том, что граждане, резиденты и юридические лица, понесшие соответствующий установленным критериям ущерб в Украине, смогут получить компенсации.

Молдова должна будет выплачивать ежегодные взносы в бюджет Комиссии до тех пор, пока эти расходы фактически не возьмет на себя Российская Федерация. Хотя детали бюджета и график еще не полностью определены, ориентировочный финансовый вклад составит 0,4016% от бюджета этой международной структуры.