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logos.press.md logologos
2 Августа 2026, 08:12
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Молдова запустит систему оценки угроз безопасности

В Молдове будет создан Национальный реестр рисков, который будет содержать перечень основных угроз, способных повлиять на национальную безопасность, а также оценку их вероятности и возможных последствий.

Молдова запустит систему оценки угроз безопасности.
Молдова запустит систему оценки угроз безопасности.

Создание такого механизма предусмотрено проектом, который предполагает формирование единой системы анализа, мониторинга и управления рисками на национальном уровне, передает logos-pres.md

Реестр станет основным инструментом для подготовки и обновления стратегий, программ и государственных политик в сфере безопасности и управления кризисными ситуациями. 

Документ предусматривает разработку расширенного перечня рисков, списка приоритетных угроз и стандартизированных профилей для каждого выявленного риска. 

Эти инструменты позволят государственным учреждениям объективно оценивать уровень опасности, определять наиболее уязвимые направления и планировать меры по снижению возможных последствий. 

Обновление Реестра будет осуществляться в рамках постоянного процесса оценки рисков под координацией Национального центра управления кризисами при поддержке Национального совета безопасности и других ответственных государственных органов. Публичная версия Реестра будет содержать только информацию, которая не относится к государственной тайне.

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Источник
logos.press.md logologos
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