Молдова запустит систему оценки угроз безопасности.

В Молдове будет создан Национальный реестр рисков, который будет содержать перечень основных угроз, способных повлиять на национальную безопасность, а также оценку их вероятности и возможных последствий.

Создание такого механизма предусмотрено проектом, который предполагает формирование единой системы анализа, мониторинга и управления рисками на национальном уровне, передает logos-pres.md

Реестр станет основным инструментом для подготовки и обновления стратегий, программ и государственных политик в сфере безопасности и управления кризисными ситуациями.

Документ предусматривает разработку расширенного перечня рисков, списка приоритетных угроз и стандартизированных профилей для каждого выявленного риска.

Эти инструменты позволят государственным учреждениям объективно оценивать уровень опасности, определять наиболее уязвимые направления и планировать меры по снижению возможных последствий.

Обновление Реестра будет осуществляться в рамках постоянного процесса оценки рисков под координацией Национального центра управления кризисами при поддержке Национального совета безопасности и других ответственных государственных органов. Публичная версия Реестра будет содержать только информацию, которая не относится к государственной тайне.