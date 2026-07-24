Молдова ратифицировала конвенцию о комиссии по претензиям для Украины.

Парламент ратифицировал в четверг Конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины, подписанную в Гааге 16 декабря 2025 года.

При голосовании во втором чтении за принятие документа проголосовало 62 депутата, передает infotag.md

Председатель парламентской комиссии по внешней политике Дойна Герман отметила, что документ предусматривает создание в рамках системы Совета Европы Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины в качестве независимого международного административного органа.

«Комиссия будет рассматривать и оценивать претензии о возмещении ущерба, потерь или вреда, причинённых противоправными с точки зрения международного права действиями Российской Федерации в Украине или против Украины, начиная с 24 февраля 2022 года, и определять размер подлежащих выплате компенсаций в каждом конкретном случае», — сказала вице-спикер парламента.

По ее словам, к видам ущерба относятся человеческие жертвы, разрушение инфраструктуры, а также повреждение имущества. Заявления о компенсации смогут подавать как пострадавшие физические и юридические лица, так и украинское государство, включая региональные и местные органы власти.

Создание Комиссии основано на резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций о возмещении ущерба, причинённого Украине, и представляет собой следующий этап после создания Реестра ущерба, учреждённого Советом Европы в 2023 году.

Цель Конвенции — обеспечить привлечение Российской Федерации к международно-правовой ответственности за нарушения международного права, совершённые против Украины, и обязать её к полному возмещению причинённого ущерба. Ратификация Конвенции не придаёт Республике Молдова статуса стороны в каком-либо международном споре против Российской Федерации и не возлагает на государство обязанность выплачивать компенсации пострадавшим лицам.

Конвенцию подписали около 40 государств-членов Совета Европы, а также Канада и Европейский союз. Документ вступит в силу, а Комиссия начнёт свою работу после ратификации не менее чем 25 государствами или региональными организациями.