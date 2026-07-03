Батрынча: Новая комиссия — формальность без реального результата.

Вице-спикер парламента, депутат от Партии социалистов Влад Батрынча выступил с резкой критикой инициативы по созданию парламентской следственной комиссии.

Он заявил, что фракция ПСРМ не намерена участвовать в её работе, поскольку не видит в ней гарантий объективности и реального результата, передает actualitati.md

По словам Батрынчи, подобные механизмы уже неоднократно предлагались в парламенте, однако, либо блокировались, либо превращались в длительные процедуры без практических последствий. Он заявил, что речь идёт о риске «затягивания процесса на 60, 90 и более дней» без итоговых решений.

Депутат отметил, что оппозиция ранее неоднократно поднимала вопросы прозрачности назначения руководителей государственных предприятий и агентств, а также требовала проведения слушаний по ряду ключевых учреждений, включая AПС. Однако большинство таких инициатив отклонялось под предлогом «популизма» или не рассмотрения.

Батрынча также раскритиковал практику назначения на государственные должности и систему управления государственными предприятиями, заявив о наличии непрозрачных решений и конфликтов интересов. Он подчеркнул, что в парламенте ранее поднимались вопросы о конкурсах на должности, однако доступ к информации оставался ограниченным для оппозиции.

Отдельное внимание депутат уделил вопросам зарплат и доходов в государственном секторе и энергетике. Он заявил, что отдельные предприятия получают значительные прибыли, которые формируются за счёт граждан, включая пенсионеров и потребителей.

В ходе выступления Батрынча также раскритиковал подход к рассмотрению инициатив оппозиции, включая предложения о введении потолка зарплат и надбавок в публичном секторе. Он заявил, что такие инициативы ранее отвергались, а теперь аналогичные темы поднимаются уже со стороны власти.

Депутат утверждает, что оппозиция не доверяет предлагаемой комиссии и считает, что она не обеспечит независимого расследования. В этом контексте он заявил, что парламентское большинство не может объективно расследовать процессы, в которых само ранее принимало участие.

ПСРМ намерена продвигать альтернативные законодательные инициативы, направленные на ограничение зарплатных надбавок, усиление контроля за конкурсами и привлечение к ответственности в случаях возможных нарушений, включая уголовные.

Он также заявил, что фракция не будет участвовать в работе комиссии, поскольку не считает её инструментом реального парламентского контроля, а рассматривает как формальный механизм без практического эффекта.