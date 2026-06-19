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ipn
19 Июня 2026, 13:36
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В Кишиневе обновят систему ливневого дренажа в рамках проекта с ЕБРР

Закупка будет осуществлена в рамках контракта на сумму около 30 млн леев в проекте по реабилитации реки Бык, реализуемом муниципальными властями.

В Кишиневе обновят систему ливневого дренажа в рамках проекта с ЕБРР.
В Кишиневе обновят систему ливневого дренажа в рамках проекта с ЕБРР.

Мэр столицы Ион Чебан сообщил, что в перечень нового оборудования войдут современные машины для промывки под давлением и вакуумной очистки, спецтехника для полевых работ, а также системы видеодиагностики трубопроводов, передает ipn.md

Также будут закуплены детекторы для выявления засоров и повреждений, средства безопасности для работы в замкнутых пространствах и другое специализированное оборудование. Персонал пройдет соответствующее обучение.

В рамках проекта предусмотрена закупка четырех самосвалов для транспортировки ила, осадков и отходов, образующихся при очистке канализационной сети.

Проект реализуется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Общий бюджет составляет 21 млн евро, из которых 4 млн евро — безвозвратный грант.

Источник
ipn
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