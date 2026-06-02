2 Июня 2026, 19:33
Бузу: Реформа местного публичного управления — ключевой элемент модернизации государства

Об этом заявил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу на третьем заседании Рабочей группы по Молдове при Европейском комитете регионов, которое состоялось в Брюсселе.

В своём выступлении Алексей Бузу подчеркнул, что цель правительства — построение эффективной, профессиональной системы публичного управления, ориентированной на потребности граждан. По словам генсекретаря кабмина, реформа МПУ — это не просто технический элемент правительственной повестки, а глубокий процесс трансформации отношений между государством и гражданином, передает moldpres.md

Генеральный секретарь правительства представил развитие процесса добровольного укрупнения примэрий. Более 700 решений о начале процесса укрупнения уже приняты местными органами власти, что демонстрирует их открытость и понимание преимуществ укреплённого административного потенциала.

В то же время были обозначены приоритеты реформы местного публичного управления: укрепление финансовой автономии местных органов власти, совершенствование механизмов межбюджетных трансфертов, цифровизация публичных услуг через создание Унифицированных центров предоставления услуг, усиление потенциала местных команд и поддержание активного диалога между центральной администрацией, местными органами власти и гражданами.

«Не существует абстрактной европейской интеграции — существуют работающие услуги, отремонтированные дороги, оперативно выдаваемые документы и проблемы, решаемые на местном уровне», — заявил Алексей Бузу, подчеркнув, что инвестиции в местное публичное управление являются прямыми инвестициями в устойчивое развитие и территориальную сплочённость Республики Молдова.

