Бузу: Реформа местного публичного управления — ключевой элемент модернизации государства.

В своём выступлении Алексей Бузу подчеркнул, что цель правительства — построение эффективной, профессиональной системы публичного управления, ориентированной на потребности граждан. По словам генсекретаря кабмина, реформа МПУ — это не просто технический элемент правительственной повестки, а глубокий процесс трансформации отношений между государством и гражданином, передает moldpres.md

Генеральный секретарь правительства представил развитие процесса добровольного укрупнения примэрий. Более 700 решений о начале процесса укрупнения уже приняты местными органами власти, что демонстрирует их открытость и понимание преимуществ укреплённого административного потенциала.

В то же время были обозначены приоритеты реформы местного публичного управления: укрепление финансовой автономии местных органов власти, совершенствование механизмов межбюджетных трансфертов, цифровизация публичных услуг через создание Унифицированных центров предоставления услуг, усиление потенциала местных команд и поддержание активного диалога между центральной администрацией, местными органами власти и гражданами.

«Не существует абстрактной европейской интеграции — существуют работающие услуги, отремонтированные дороги, оперативно выдаваемые документы и проблемы, решаемые на местном уровне», — заявил Алексей Бузу, подчеркнув, что инвестиции в местное публичное управление являются прямыми инвестициями в устойчивое развитие и территориальную сплочённость Республики Молдова.