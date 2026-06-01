1 Июня 2026, 22:07
Болгария подтверждает поддержку европейского курса Республики Молдова
Глава МИД Молдовы Михай Попшой и министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова обсудили по телефону укрепление отношений и поддержку евроинтеграции Молдовы.
Молдавский чиновник поздравил главу болгарской дипломатии со вступлением в должность и пожелал ей успехов в работе, передает moldpres.md
В беседе стороны рассмотрели перспективы углубления молдавско-болгарского сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Глава МИД Молдовы отметил поддержку, оказываемую Болгарией нашей стране, включая содействие процессу европейской интеграции.
Другой затронутой темой стала болгарская община в Республике Молдова. По словам министра иностранных дел, она играет важную роль в укреплении отношений между двумя государствами.
Республика Молдова установила дипломатические отношения с Болгарией 5 февраля 1992 года.