Молдова примет в 2027 году Конференцию председателей парламентов стран-кандидатов в ЕС.

Решение о месте проведения встречи утвердили на учредительном съезде в Белграде, где спикер Игорь Гросу и его коллеги из других государств-кандидатов подписали совместную декларацию и создали постоянную платформу для диалога.

Первая встреча руководителей парламентов прошла в Белграде 7 и 8 июля. В совместном документе стороны подчеркнули, что процесс вступления в Евросоюз имеет стратегическое значение для их государств и граждан. Участники встречи отметили, что именно парламенты обязаны продвигать законы для реформ, контролировать их исполнение и укреплять демократию на европейском пути, передает rupor.md

Все государства-подписанты подтвердили готовность эффективно внедрять европейские стандарты и продолжать внутренние преобразования. Созданная платформа поможет странам активизировать межпарламентское сотрудничество. Теперь партнеры будут проводить регулярные консультации и обмениваться успешным опытом в сфере евроинтеграции.

Новое партнерство охватит все уровни работы законодательных органов. В совместную деятельность включатся не только спикеры парламентов, но также профильные комиссии, депутатские группы и сотрудники секретариатов. При этом сама Конференция председателей парламентов стран-кандидатов станет ежегодным мероприятием и будет работать как постоянный механизм диалога.