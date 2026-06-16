Кульминский: Вступление в ЕС — вопрос выживания страны.

Посол Молдовы в США и Мексике Владислав Кульминский заявил, что для Кишинева европейская интеграция стала не только вопросом развития, но и безопасности.

Об этом он заявил в интервью Independence Avenue Media, передает tv8.md

"Для Молдовы Европейский союз — это прежде всего модель экономического и общественного развития. Но, что особенно важно, это — вопрос безопасности. Современный мировой порядок больше не опирается на какие-то правила и законы. Все чаще он строится на балансе сил, где крупные государства соперничают за сферы влияния. В таких условиях выживание становится одним из главных приоритетов для стран вроде Молдовы и Украины.

Вступление в Европейский союз — это во многом вопрос нашего выживания и способ значительно усложнить для России возможность нападения на нас. Договоры ЕС содержат положения о коллективной безопасности государств-членов. Это важно сегодня — и может стать еще более важным в будущем", — отметил Кульминский.

По словам дипломата, сопротивление Украины сыграло ключевую роль не только для ее собственного суверенитета, но и для безопасности Молдовы.

"Если бы не Украина — если бы Украина не оказала сопротивление и не устояла, заплатив за это огромную цену, — Молдовы бы просто не существовало", — добавил Кульминский.

Он подчеркнул, что в молдавском обществе сформировался консенсус относительно необходимости выйти из российской сферы влияния. Особенно заметно, по его словам, изменилось отношение к России после 2022 года, когда стало невозможно игнорировать масштабы войны против Украины.

"Думаю, в период с 2014 по 2022 год мало кто до конца понимал, что происходит. Существовало убеждение, что после незаконной аннексии Крыма Россия остановится и эскалации не последует. Таковы были преобладающие настроения в моей стране. После 2022 года игнорировать истинные масштабы действий Российской Федерации стало невозможно. На мой взгляд — и если смотреть с позиции нашего региона, — полномасштабное вторжение России в Украину стало, пожалуй, величайшей ошибкой России за всю её историю.

Именно здесь наступит конец Российской империи. И произойдет это благодаря способности Украины к сопротивлению, а также благодаря тому, что украинцы — люди с глубоко укоренившимся духом независимости, которые не терпят, когда им указывают, что делать", — считает дипломат.

Говоря о вопросе Приднестровья, Кульминский заявил, что урегулирование конфликта возможно только мирными политическими средствами и путем переговоров. Одним из ключевых условий он назвал вывод российских войск.

"Во-первых, нам очень повезло, что у нас нет общей границы с Россией. Это важно.Во-вторых, в нашем подходе к приднестровскому конфликту нет ничего нового: урегулирование возможно только мирными политическими средствами и путем переговоров. И в-третьих, вывод российских войск — важное условие для проведения этих мирных политических переговоров. Только так Молдова сможет в конечном счете разрешить этот конфликт. Мы хотим быть фактором мира и стабильности в регионе. Мы не хотим никакой эскалации. Мы не хотим появления еще одной «горячей точки» в тылу у Украины. Именно поэтому мы продолжим действовать крайне ответственно", — заверил посол.

Кульминский добавил, что Россия не готова смириться с утратой своего влияния в Молдове и пыталась повлиять на политические процессы в Кишиневе, в том числе через незаконное финансирование, пропаганду и дезинформацию. Цель Кремля заключалась в том, чтобы привести к власти силы, которые могли бы создать угрозу для Украины с территории Молдовы.

"Это ни в чьих интересах — ни в интересах Украины, Румынии, Европейского союза или Соединенных Штатов — допускать, чтобы Россия превратила Молдову в плацдарм для дальнейших действий в регионе. Этого не хочет никто. Молдова расположена между Румынией и Украиной, непосредственно на границе с Европейским союзом. С точки зрения стратегии, это идеальная позиция для России, позволяющая пытаться распространить свое влияние и пытаться проводить спецоперации во всех направлениях. Таков элементарный расчет в сфере безопасности, и наши партнеры его прекрасно понимают", — уверен Кульминский.