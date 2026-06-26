В Молдове утвердили процедуру уведомления о нарушениях ПДД по запросам ЕС.

В Молдове утверждена правовая процедура, связанная с нарушением Правил дорожного движения. Если оно совершено на автомобиле, зарегистрированном в другой стране ЕС, водитель получает уведомление, предполагающее ряд действий.

Документ выдается в ходе дорожной проверки, при пересечении границы или по запросу о взаимной помощи со стороны компетентных органов государства-члена ЕС, пишет logos-pres.md

В Кодекс об административных правонарушениях внесены положения, касающиеся установления фактов нарушений дорожного движения, совершенных с участием транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах ЕС. Они опубликованы и вступят в силу с даты присоединения Молдовы к ЕС.

Под уведомлением понимается документ, выданный компетентными органами, — письмо или запрос, адресованный владельцу или пользователю автомобиля. Оно должно содержать информацию о причинах выдачи, дате и месте совершения правонарушения, его правовой квалификации, наказании, условиях обжалования и защиты, а также обязанности сообщить данные о личности водителя и последствиях ее невыполнения.

Кроме того, в нем будет указана информация о банковском учреждении и способах оплаты штрафа.

Чтобы идентифицировать водителя, причастного к совершению правонарушения, будут запрашиваться информация и взаимная помощь у органов государств-членов ЕС или государств, участвующих в Европейской информационной системе по транспортным средствам и водительским удостоверениям (EUCARIS).