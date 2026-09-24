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rupor.md logorupor
24 Сентября 2026, 15:30
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Молдова поддержала призыв ООН к России о немедленном прекращении огня на Украине

Молдова вместе с более чем 50 странами ООН поддержала совместное заявление с требованием о полном и безусловном прекращении огня на Украине.

Молдова поддержала призыв ООН к России о немедленном прекращении огня на Украине.
Молдова поддержала призыв ООН к России о немедленном прекращении огня на Украине.

Об этом сообщает министерство иностранных дел республики по итогам пресс-конференции, прошедшей 24 сентября 2026 года перед заседанием Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает rupor.md

В совместном документе участники осудили эскалацию атак на гражданских лиц и инфраструктуру Украины, а также действия, создающие угрозу для соседних государств и безопасности судоходства в Черном море.

«Государства-участники подтвердили свою неизменную поддержку Украины и приверженность принципам Устава ООН, включая суверенитет, независимость и территориальную целостность», — подчеркивается в заявлении.

Вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой принял непосредственное участие в заседании Совбеза ООН, посвященном украинскому вопросу. На площадке организации страны призвали российскую сторону возобновить переговоры для достижения справедливого и прочного мира на основе норм международного права.

Молдова поддержала призыв ООН к России о немедленном прекращении огня на Украине

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Источник
rupor.md logorupor
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