Молдова поддержала призыв ООН к России о немедленном прекращении огня на Украине.

Молдова вместе с более чем 50 странами ООН поддержала совместное заявление с требованием о полном и безусловном прекращении огня на Украине.

Об этом сообщает министерство иностранных дел республики по итогам пресс-конференции, прошедшей 24 сентября 2026 года перед заседанием Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает rupor.md

В совместном документе участники осудили эскалацию атак на гражданских лиц и инфраструктуру Украины, а также действия, создающие угрозу для соседних государств и безопасности судоходства в Черном море.

«Государства-участники подтвердили свою неизменную поддержку Украины и приверженность принципам Устава ООН, включая суверенитет, независимость и территориальную целостность», — подчеркивается в заявлении.

Вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой принял непосредственное участие в заседании Совбеза ООН, посвященном украинскому вопросу. На площадке организации страны призвали российскую сторону возобновить переговоры для достижения справедливого и прочного мира на основе норм международного права.