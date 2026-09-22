22 Сентября 2026, 20:24
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Украинский экспорт сливочного масла снизился, но доля Молдовы в нем возросла.
Украинский экспорт сливочного масла снизился, но доля Молдовы в нем возросла
В январе–августе 2026 года Украина экспортировала 6,2 тыс. тонн сливочного масла, что на 47,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В денежном выражении экспорт сократился еще сильнее — на 59,4%, до $34,4 млн, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, передает logos-pres.md
Крупнейшим покупателем украинского сливочного масла оставалась Молдова, на которую пришлось 44,8% поставок. Доля Азербайджана составила 16,3%, Израиля — 10,1%.
Таким образом, на три крупнейших рынка пришлось более 70% украинского экспорта сливочного масла за первые восемь месяцев года.