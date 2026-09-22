Украинский экспорт сливочного масла снизился, но доля Молдовы в нем возросла

В январе–августе 2026 года Украина экспортировала 6,2 тыс. тонн сливочного масла, что на 47,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украинский экспорт сливочного масла снизился, но доля Молдовы в нем возросла.