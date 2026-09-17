Гражданину Молдовы в Украине грозит до 9 лет тюрьмы: пытался тайно вывезти военнообязанного.

По информации ведомства, 35-летний водитель фуры нашел заработок через Telegram, где ему присылали указания по перевозке клиентов. За такую услугу брали по 5000 долларов. В июле он подобрал 26-летнего пассажира и спрятал его в полуприцепе грузовика Iveco в нише для инструментов, передает rupor.md

На этой машине они поехали по трассе Одесса — Рени к КПП «Удобное — Паланка — Маяки». На пограничном контроле транзитного участка украинские пограничники тщательно проверили транспорт и нашли тайник с беглецом. Теперь водителю грозит от 7 до 9 лет тюрьмы, если судом будет доказана его вина.