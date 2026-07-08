Молдова переходит к следующему этапу переговоров о вступлении в ЕС

Об этом в среду сообщила вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов, пишет tvrmoldova.md

«Мы готовились к этому шагу более года. Сейчас важно сохранить темп реформ. Европейская интеграция — это проект всей страны, национальная цель, над которой ведется большая и ответственная работа. Сегодня у Молдовы есть реальный шанс стать частью большой европейской семьи, где есть мир, безопасность, широкие возможности для граждан и более высокий уровень жизни», — заявила Герасимов.

Кластер 6 объединяет главы переговоров, посвященные внешним отношениям Европейского союза. В него входят общая внешняя политика и политика безопасности, политика безопасности и обороны, общая торговая политика, сотрудничество в области развития и гуманитарная помощь, а также присоединение к санкциям и внешнеполитическим заявлениям ЕС.

Таким образом, кластер 6 станет вторым официально открытым блоком переговоров между Молдовой и Европейским союзом после кластера «Основополагающие ценности», открытого на Межправительственной конференции, состоявшейся в прошлом месяце в Люксембурге.

15 июня Молдова официально открыла переговоры о вступлении в Европейский союз по первому кластеру — «Основополагающие ценности».

Решение Брюсселя об открытии переговоров по первому блоку глав стало возможным после урегулирования политического тупика, который тормозил продвижение переговоров с Украиной и, соответственно, с Молдовой.

Ситуация изменилась в начале июня, когда новое руководство Венгрии отказалось от возражений против начала переговоров с Украиной, что позволило государствам ЕС достичь необходимого консенсуса.

Первая Межправительственная конференция по вступлению Молдовы в Европейский союз состоялась 25 июня 2024 года в Люксембурге и ознаменовала официальный старт переговоров о присоединении страны к ЕС. Открытие переговоров по отдельным кластерам является следующим формальным этапом процесса европейской интеграции.