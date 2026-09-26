Молдова отсутствует в программе кандидата в премьеры Румынии Зигфрида Мурешана.

В двадцати восьми главах Зигфрид Мурешан не сделал ни одного явного упоминания о Молдове, хотя в Европейском парламенте он возглавляет делегацию в Комитете по парламентской ассоциации ЕС-Молдова.

Параллельно он был назначен содокладчиком по Фонду роста и реформ, предназначенному для Молдовы, — пакету финансовой помощи в размере 1,9 млрд евро, утвержденному пленарным заседанием Европейского парламента в марте 2025 года, пишет румынское издание PS News, сообщает Logos-Press.

Более того, в декабре 2021 года депутат Европарламента Зигфрид Мурешан был награжден Президентом Республики Молдова Майей Санду «Орденом Почета» «в знак признания его поддержки цели европейской интеграции и усилий по укреплению демократических процессов в Республике Молдова».

«Политическая ошибка, которую трудно оправдать»

В заявлении для PS News молдавский политолог Михай Исак утверждает, что «это не просто ошибка в формулировках», и что отсутствие Кишинева в руководящих принципах правительственной программы «является политической ошибкой, которую трудно оправдать».

«Это не просто ошибка в формулировках. Для правительства, заявляющего о своей европейской и трансатлантической ориентации, отсутствие Кишинева в руководящих принципах правительственной программы — это политическая ошибка, которую трудно оправдать.

Румыния говорит об ОЭСР, США, безопасности Черного моря и инфраструктуре, но умалчивает именно об отношениях с соседним государством, за которые Бухарест годами заявляет о своей особой стратегической и исторической ответственности. Республика Молдова зависит от Румынии в ключевых областях, таких как торговля, энергетика, инфраструктура и поддержка европейской интеграции. Именно поэтому пробел в программе становится еще более необъяснимым.

Не было необходимости в сентиментальных заявлениях. Нужны были четкие цели: речь идет о том, какие проекты будут ускорены, какие институты будут координировать поддержку вступления в ЕС, какие средства будут выделены и в какие сроки. В то время, когда Кишиневу нужна определенность, а Бухаресту — присутствие, такое упущение посылает плохой сигнал. Румыния рискует превратить один из своих «стратегических вопросов» в «Это всего лишь приложение к внешней политике». И любая брешь, оставленная Бухарестом, будет немедленно использована российской пропагандой», — заявил в эксклюзивном интервью PS News политический аналитик из Республики Молдова Михай Исак.