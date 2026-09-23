Кандидат в премьеры Румынии пообещал не повышать налоги и НДС на время своего мандата.

Зигфрид Мурешан заявил, что не рассматривает повышение налогов, а также ставки НДС.

«Мы сохраним единую ставку, и что касается налогообложения, я хочу совершенно четко сказать: в Румынии не будет повышения налогов или сборов на протяжении всего срока полномочий правительства, которое я возглавлю», — заявил назначенный премьер-министр, сообщает libertatea.ro

Говоря о мерах в сфере налогообложения, принятых за последний год, Зигфрид Мурешан сказал, что бывшее правительство принимало их не «с легким сердцем».

«Однако сейчас ситуация лучше, нет необходимости повышать налоги или сборы, и моя цель — обеспечить смягчение налоговой нагрузки, как только мы сможем себе это позволить, снижение ставок там, где это имеет смысл, и сделать это как можно скорее», — добавил он.

Кандидат в премьер-министры подчеркнул, что рассматривает возможность возвращения ставки НДС к 19%.

«Что касается НДС, мое правительство в настоящий момент не рассматривает и на протяжении всего срока своего мандата не будет рассматривать повышение ставки НДС с 21%. Мы намерены, как только будет принято решение, вернуться к ставке НДС в 19%», — заявил Мурешан.