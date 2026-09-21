Румыния все ближе к досрочным выборам: СДП отказалась голосовать за кабмин Мурешана.

Сценарий досрочных парламентских выборов в Румынии приобретает все более реальные очертания.

Социал-демократическая партия (СДП) решила не поддерживать правительство, предложенное Зигфридом Мурешаном, после того как AUR также заявила, что не будет голосовать за него. В этих условиях назначенный премьер пока не располагает необходимой поддержкой для утверждения Кабинета министров парламентом, сообщает tv8.md

Лидер СДП Сорин Гриндяну заявил, что социал-демократы голосуют только за правительство, в котором сами участвуют, и считает, что Мурешан продолжит политику бывшего премьера Илие Боложана.

Для утверждения правительства необходимо 233 голоса. PNL, USR и UDMR — партии, поддерживающие Мурешана, — располагают в общей сложности 169 голосами. Назначенный премьер рассчитывает также получить поддержку 17 депутатов от национальных меньшинств. Однако даже если все они проголосуют за кабинет Мурешана, в сумме получится 186 голосов — меньше необходимого порога.

Недостаточно будет и голосов независимых парламентариев. Если Мурешану удастся заручиться поддержкой всех 23 независимых депутатов, которые сейчас рассматриваются, он получит 209 голосов — на 24 меньше необходимого для утверждения правительства.

AUR уже заявила, что не будет голосовать за правительство Мурешана, а назначенный премьер сообщил, что не намерен вести переговоры с партией Джордже Симиона. Группа PACE — Întâi România также выступила против утверждения кабмина, а Виктор Понта заявил, что не будет голосовать за него.

Если правительство Мурешана не получит одобрения парламента, Румыния еще ближе подойдет к досрочным выборам. Кабмин во главе с Адрианом Вештя уже был отклонен в июне, а предусмотренный Конституцией 60-дневный срок истек. В случае нового отказа президент после консультаций с руководителями парламента сможет распустить законодательный орган.