theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ziua.md logoziua
17 Сентября 2026, 17:21
7 131
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Никушор Дан выдвинул Зигфрида Мурешана кандидатом на пост премьера Румынии

Решение было озвучено после консультаций с партиями и политическими формированиями, представленными в парламенте Румынии.

Никушор Дан выдвинул Зигфрида Мурешана кандидатом на пост премьера Румынии.
Никушор Дан выдвинул Зигфрида Мурешана кандидатом на пост премьера Румынии.

Назначение запускает конституционную процедуру формирования нового правительства. Зигфрид Мурешан должен провести переговоры для определения состава кабинета и программы правительства, после чего запросить у парламента вотум доверия, сообщает ziua.md

Согласно Конституции Румынии, назначенный кандидат на пост премьер-министра имеет 10 дней, чтобы обратиться к парламенту за вотумом доверия к программе правительства и полному составу кабинета.

Зигфрид Мурешан является депутатом Европарламента от Национальной либеральной партии (НЛП) и входит в Группу Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте. В нынешнем созыве Европарламента он также занимается бюджетными вопросами и является содокладчиком Европарламента по будущему многолетнему бюджету Европейского союза на период 2028–2034 годов.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
ziua.md logoziua
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте