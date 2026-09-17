Никушор Дан выдвинул Зигфрида Мурешана кандидатом на пост премьера Румынии.

Решение было озвучено после консультаций с партиями и политическими формированиями, представленными в парламенте Румынии.

Назначение запускает конституционную процедуру формирования нового правительства. Зигфрид Мурешан должен провести переговоры для определения состава кабинета и программы правительства, после чего запросить у парламента вотум доверия, сообщает ziua.md

Согласно Конституции Румынии, назначенный кандидат на пост премьер-министра имеет 10 дней, чтобы обратиться к парламенту за вотумом доверия к программе правительства и полному составу кабинета.

Зигфрид Мурешан является депутатом Европарламента от Национальной либеральной партии (НЛП) и входит в Группу Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте. В нынешнем созыве Европарламента он также занимается бюджетными вопросами и является содокладчиком Европарламента по будущему многолетнему бюджету Европейского союза на период 2028–2034 годов.