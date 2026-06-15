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logos.press.md logologos
15 Июня 2026, 11:17
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Молдова открывает с ЕС переговоры по кластеру "Фундаментальные ценности"

В Люксембурге проходит вторая Межправительственная конференция «Республика Молдова – Европейский союз», знаменующая официальное открытие переговоров о вступлении по Кластеру 1 — «Фундаментальные ценности».

Молдова открывает с ЕС переговоры по кластеру &#34;Фундаментальные ценности&#34;.
Молдова открывает с ЕС переговоры по кластеру "Фундаментальные ценности".

Этот этап охватывает ключевые направления процесса интеграции: верховенство закона, реформу правосудия и надлежащее управление. В конференции принимают участие представители председательства Совета Европейского союза, Европейской комиссии и правительства Республики Молдова. Молдавскую делегацию возглавляет премьер-министр Александру Мунтяну, сообщает  logos-press.md

В ходе встречи вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов представит переговорную позицию Республики Молдова. По завершении конференции премьер-министр Мунтяну проведет совместную пресс-конференцию с представителями руководства Совета ЕС и Европейской комиссии.

Программа визита также включает двустороннюю встречу Александру Мунтяну с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Люком Фриденом, а также дискуссию с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Карлом Нехаммером, в ходе которой будут рассмотрены возможности поддержки стратегических проектов развития в Республике Молдова.

Как отмечает пресс-служба правительства, открытие переговоров по первой группе глав «подтверждает переход европейского курса страны на новый этап и приверженность властей Кишинева укреплению правового государства, проведению судебной реформы и приведению национальных стандартов в соответствие с европейскими нормами».

Первая Межправительственная конференция по вопросу вступления Республики Молдова в Европейский союз состоялась в Люксембурге 25 июня 2024 года, положив начало переговорному процессу.

Источник
logos.press.md logologos
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