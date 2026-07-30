theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Infotag.md logoInfotag
30 Июля 2026, 21:44
29
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова и Румыния осудили агрессию России против Украины

Об этом заявили на совместном брифинге в Бухаресте премьер-министры двух стран.

Молдова и Румыния осудили агрессию России против Украины.
Молдова и Румыния осудили агрессию России против Украины.

«В ходе встречи мы обсуждали сегодня вопросы безопасности также. В последние дни Румыния столкнулась с нарушением своего воздушного пространства российскими беспилотниками. Нарушение воздушного пространства суверенного государства  недопустимо. И мы сталкивались с этим, знаем, что это означает», - сказал Тофан, передает infotag.md

Он подчеркнул, что всем нужно очень четко  понимать – «эти риски является прямым следствием войны, развязанной Россией против Украины».

«Если бы этой войны не было, мы бы сегодня не обсуждали про дроны, которые вторгаются в воздушное пространство Румынии и Республики Молдова. Поэтому наша безопасность напрямую связана со способностью Украины защищаться, а также добиться справедливого и устойчивого мира. Поддержка Украины является прямой инвестицией в безопасность Республики Молдова и всего региона», - заявил Василе Тофан.

Илие Боложан также отметил, что в ходе встречи «обсудили региональную безопасность и безопасность в Черноморском бассейне, на которую оказывает влияние российская агрессия против Украины».

У нас общие проблемы в связи с агрессивными действиями Российской Федерации в отношении соседних с Украиной государств», - заявил и.о. премьера Румынии.

Он  напомнил о том, что и Молдова, и Румыния сталкиваются с нарушениями воздушного пространства российскими беспилотниками.

«Мы решительно осуждаем продолжение агрессии России против Украины, а также любые действия по нарушению воздушного или морского пространства наших государств», - подчеркнул румынский премьер.

Он сообщил, что в ходе встречи  также обсуждался вопрос приднестровского урегулирования.

«Мы поддерживаем прагматичный подход властей Молдовы в том, что касается риентеграции Республики Молдова», - заключил Боложан.

Источник
Infotag.md logoInfotag
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте