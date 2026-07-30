Молдова и Румыния осудили агрессию России против Украины.

Об этом заявили на совместном брифинге в Бухаресте премьер-министры двух стран.

«В ходе встречи мы обсуждали сегодня вопросы безопасности также. В последние дни Румыния столкнулась с нарушением своего воздушного пространства российскими беспилотниками. Нарушение воздушного пространства суверенного государства недопустимо. И мы сталкивались с этим, знаем, что это означает», - сказал Тофан, передает infotag.md

Он подчеркнул, что всем нужно очень четко понимать – «эти риски является прямым следствием войны, развязанной Россией против Украины».

«Если бы этой войны не было, мы бы сегодня не обсуждали про дроны, которые вторгаются в воздушное пространство Румынии и Республики Молдова. Поэтому наша безопасность напрямую связана со способностью Украины защищаться, а также добиться справедливого и устойчивого мира. Поддержка Украины является прямой инвестицией в безопасность Республики Молдова и всего региона», - заявил Василе Тофан.

Илие Боложан также отметил, что в ходе встречи «обсудили региональную безопасность и безопасность в Черноморском бассейне, на которую оказывает влияние российская агрессия против Украины».

У нас общие проблемы в связи с агрессивными действиями Российской Федерации в отношении соседних с Украиной государств», - заявил и.о. премьера Румынии.

Он напомнил о том, что и Молдова, и Румыния сталкиваются с нарушениями воздушного пространства российскими беспилотниками.

«Мы решительно осуждаем продолжение агрессии России против Украины, а также любые действия по нарушению воздушного или морского пространства наших государств», - подчеркнул румынский премьер.

Он сообщил, что в ходе встречи также обсуждался вопрос приднестровского урегулирования.

«Мы поддерживаем прагматичный подход властей Молдовы в том, что касается риентеграции Республики Молдова», - заключил Боложан.