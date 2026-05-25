theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
mybusiness.md logomybusiness
25 Мая 2026, 09:14
573
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова остаётся крупнейшим покупателем украинского сливочного масла

В январе-апреле 2026 года Украина отправила на экспорт 3,4 тыс. тонн сливочного масла – на 32% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Молдова остаётся крупнейшим покупателем украинского сливочного масла.
Молдова остаётся крупнейшим покупателем украинского сливочного масла.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, пишет mybusiness.md со ссылкой на agrotimes.ua

В денежном эквиваленте экспорт сократился на 45,4% против показателя за четыре месяца 2025 года – до $19,5 млн.

Больше всего украинского масла за четыре месяца 2026 закупили Молдова (39,6%), Азербайджан (21%) и Израиль (8,9%).

В 2025 году Молдова стала главным мировым покупателем украинского сливочного масла, на её долю пришлось 31,4% от общего объема экспорта. В натуральном выражении объемы поставок составили около 4,7 тысячи тонн (исходя из общего экспорта из Украины в размере 15 тыс. тонн).

Источник
mybusiness.md logomybusiness
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте