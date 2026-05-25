25 Мая 2026, 09:14
Молдова остаётся крупнейшим покупателем украинского сливочного масла
В январе-апреле 2026 года Украина отправила на экспорт 3,4 тыс. тонн сливочного масла – на 32% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, пишет mybusiness.md со ссылкой на agrotimes.ua
В денежном эквиваленте экспорт сократился на 45,4% против показателя за четыре месяца 2025 года – до $19,5 млн.
Больше всего украинского масла за четыре месяца 2026 закупили Молдова (39,6%), Азербайджан (21%) и Израиль (8,9%).
В 2025 году Молдова стала главным мировым покупателем украинского сливочного масла, на её долю пришлось 31,4% от общего объема экспорта. В натуральном выражении объемы поставок составили около 4,7 тысячи тонн (исходя из общего экспорта из Украины в размере 15 тыс. тонн).