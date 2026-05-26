26 Мая 2026, 07:45
Молдавские строители в Украине зарабатывают в 3 раза больше, чем дома — до 3 000 евро

Владелец одесской стройкомпании заявил, что в Украине маляры и плиточники из других стран зарабатывают до 3 000 евро. Это в разы больше, чем у них на родине.

Владелец крупнейшей строительно-ремонтной компании в Одессе ODSK напрямую ощущает на своём бизнесе острый дефицит кадров. По его словам, рабочие из Молдовы, Румынии и Болгарии готовы приезжать в Украину, поскольку местные зарплаты значительно выше, чем у них на родине.

«Даже мужчины, имеющие официальную отсрочку в Украине, чувствуют себя морально очень плохо. Они не могут выйти за пределы зоны, в которой находятся. Максимум — находиться в пределах какого-то жилого комплекса. Трудовые мигранты прибывают, но если говорить о Бангладеш, то это, наверное, в большей степени авантюра. А если говорить о Молдове, Болгарии или Румынии, то эти люди будут приезжать, потому что цены на ремонт сейчас в Украине очень высокие — даже выше, чем в соседних странах. Обычный маляр, штукатур или плиточник может зарабатывать в Украине 3 000 евро. В Молдове они зарабатывают 1 000 евро, в Украине — 2 000–3 000 евро», — рассказал владелец компании ODSK.

Глава офиса миграционной политики Васили Воскобойник отметил, что в 2021 году Украина выдала или продлила 22 тысячи виз трудовым мигрантам. В 2025 году Украина продлила и выдала более 9 тысяч разрешений на работу. Больше всего виз получили граждане Турции — почти 2 тысячи человек. Гражданам Молдовы за этот период было выдано 397 трудовых виз.

