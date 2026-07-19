Мижа: Партнёрство с НАТО дополняет европейский курс Республики Молдова.

Партнёрство с НАТО дополняет европейский курс Республики Молдова и способствует модернизации сектора безопасности, не противореча закрепленному в Конституции статусу нейтралитета страны.

Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Валериу Мижа на брифинге, посвящённом итогам саммита НАТО, прошедшего в Анкаре, Турция, сообщает ipn.md

Государственный секретарь МИД Валериу Мижа отметил, что Республика Молдова стремится укреплять партнёрство с Североатлантическим альянсом посредством проектов по модернизации и реформированию учреждений сектора безопасности. По его словам, сотрудничество с НАТО дополняет поддержку, оказываемую Европейским союзом, и способствует развитию оборонного потенциала страны.

Отвечая на вопрос о том, ограничивает ли статус нейтралитета возможности Республики Молдова получать гарантии безопасности или помощь со стороны НАТО либо государств — членов Альянса, Валериу Мижа пояснил, что нейтралитет является юридическим статусом, который не препятствует государству укреплять собственные оборонные возможности и обращаться за поддержкой к внешним партнёрам. Он сослался на положения Устава Организации Объединённых Наций, закрепляющие право государств на самооборону, а также привел в пример Швейцарию, которая, несмотря на свой нейтральный статус, постоянно инвестирует в развитие собственной обороны.

В свою очередь глава Офиса связи НАТО в Республике Молдова Агне Глевецкайте подтвердила неизменную поддержку Альянсом Республики Молдова и подчеркнула, что НАТО и Европейский союз действуют взаимодополняющим образом, укрепляя устойчивость и безопасность страны. Она также акцентировала внимание на важности противодействия дезинформации и объективного информирования общественности о сотрудничестве между Республикой Молдова и НАТО.

Кроме того, Агне Глевецкайте заявила, что модернизация сектора безопасности уже осуществляется благодаря поддержке союзников, и подчеркнула, что НАТО и Европейский союз являются не соперничающими, а взаимодополняющими организациями в вопросах оказания помощи Республике Молдова.

Со своей стороны, посол Польши в Кишинёве Томаш Кобз отметил, что декларация, принятая на саммите НАТО в Анкаре, содержит чёткие сигналы о единстве Альянса, и назвал встречу успешной. По словам дипломата, саммит подтвердил сплочённость и решимость НАТО обеспечивать безопасность Европы, а также стал позитивным сигналом для Республики Молдова.

Он также заявил, что нейтралитет предполагает значительные инвестиции в оборону, приведя в качестве примеров Швейцарию, Швецию и Финляндию. По словам дипломата, опыт этих государств показывает, что нейтральный статус не исключает создания эффективного оборонного потенциала и сотрудничества с международными партнёрами.

Участники брифинга вновь подчеркнули, что поддержка, оказываемая Республике Молдова, направлена на укрепление устойчивости государства и его оборонных возможностей в соответствии с конституционным статусом страны и внешнеполитическим курсом, проводимым кишинёвскими властями.