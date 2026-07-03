США предупреждали Польшу, что Россия может "проверить НАТО" гибридным нападением.

Соединенные Штаты якобы передали Варшаве предупреждение о том, что в Москве рассматривают возможность вооруженной провокации против Польши, чтобы "проверить решимость НАТО".

Об этом говорится в публикациях The Telegraph и Onet, пишет eurointegration.com.ua

Из источников, близких к президенту Польши, поступили "утечки" о том, что Вашингтон якобы передавал Варшаве предупреждение о том, что Россия рассматривает возможность вооруженной провокации против страны с целью "проверить" НАТО, а также заставить западных партнеров приостановить помощь Украине.

Речь якобы идет о перспективе нескольких месяцев.

По словам собеседников Onet, сценарии провокаций могут включать атаки беспилотниками против критической инфраструктуры, такой как электростанции, или имитацию массированной воздушной атаки – чтобы заставить Польшу активировать ПВО.

Наиболее радикальным сценарием может стать гибридная атака в приграничной зоне – не исключено, что с участием также белорусских военных. Россия может преподнести это как то, что военнослужащие "заблудились" из-за перебоев с сигналом GPS, или придумать "спасательную миссию" из-за того, что её вертолёт попал в аварийную ситуацию и военные спешили на помощь.

Расчет Москвы может заключаться в том, что Польша – в том числе из-за давления со стороны США – воздержится от решительного ответа. Ситуация, когда россияне после провокации вернутся домой без каких-либо последствий, может восприниматься Кремлем как победа.

Однако также допускается, что Россия может выдвинуть условием выхода с территории Польши прекращение поддержки Украины.

Источник, близкий к президенту Навроцкому, сообщил, что США "систематически информируют Польшу о любых новых российских планах конвенционального нападения на восточном фланге НАТО, что может касаться и непосредственно Польши".

Еще один источник, посол одной из стран НАТО, подтвердил, что провокация РФ против одного из государств Балтии или Польши представляет собой серьезный риск. То же самое сказал анонимный собеседник в Минобороны Польши.

Четвертый собеседник, представитель кругов безопасности стран Балтии, подтвердил The Telegraph, что такие планы якобы действительно обсуждаются в Москве. Также рассматривается вариант инсценировать провокацию так, чтобы она "на самом деле была совершена Украиной".

В случае провокации с наземной операцией потенциальное вторжение возможно как с территории Беларуси, так и из Калининградской области.