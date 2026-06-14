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moldpres.md logomoldpres
14 Июня 2026, 12:30
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Молдова получит дополнительные инструменты в процессе борьбы с киберпреступностью

Правительство сегодня одобрило проект постановления о ратификации Второго дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о киберпреступности, подписанного в Страсбурге 12 мая 2022 года.

Молдова получит дополнительные инструменты в процессе борьбы с киберпреступностью.
Молдова получит дополнительные инструменты в процессе борьбы с киберпреступностью.

Министр внутренних дел Даниелла Мисаил-Никитин назвала проект актуальным в контексте того, что все больше преступлений совершается в онлайн-среде, включая компьютерные мошенничества, кибератаки и кражу данных, передает moldpres.md

«Важно, чтобы власти располагали современными и эффективными инструментами для быстрого получения электронных доказательств, в том числе когда они находятся за пределами страны. Протокол направлен на модернизацию международного сотрудничества в сфере киберпреступности, обеспечивая более быстрый доступ к электронным доказательствам за счет улучшенных механизмов обмена информацией, прямой коммуникации с поставщиками услуг и функционирования контактных пунктов, доступных 24/7», — заявила министр.

Кроме того, документ способствует сокращению времени получения электронных доказательств, что важно для проведения уголовных расследований и предотвращения утраты релевантных данных. В то же время он устанавливает четкие гарантии по защите персональных данных и соблюдению основных прав, обеспечивая баланс между ведением расследований и защитой прав граждан.

Реализация документа будет способствовать повышению уровня кибербезопасности, более эффективной борьбе с цифровой преступностью и укреплению институционального потенциала Республики Молдова в этой сфере, в том числе в контексте ее европейского пути.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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