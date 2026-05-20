noi.md
20 Мая 2026, 16:44
6 846
Глава МВД о деле Вартик: Дополнительных фактов не обнаружено

Согласно предварительной информации, которой располагает министр внутренних дел Даниелла Мисаил-Никитин, по результатам экспертизы, проведенной после эксгумации Людмилы Вартик, «дополнительных фактов» обнаружено не было.

Чиновница уточнила, что власти ожидают письменного отчета специалистов, передает noi.md со ссылкой на realitatea.md

Глава Министерства внутренних дел (МВД) также сообщила, что графическая экспертиза завершена. Проводится графологический анализ писем Людмилы Вартик.

Все эти результаты отчетов, которые еще находятся в процессе подготовки, будут изучены прокурорами, и выводы будут сопоставлены с ранее собранными доказательствами», — сообщила министр.

Напомним, что женщина погибла, упав с 11-го этажа многоэтажного дома в Кишиневе. В общественном пространстве появилась информация о том, что жертва подвергалась домашнему насилию. 

Трагедия оставила двух детей без матери. Стоит отметить, что правоохранительные органы расследуют смерть Людмилы Вартик как преступление, связанное с насилием в семье, с доведением до самоубийства. 

В начале мая была проведена эксгумация тела Людмилы Вартик. По данным Генерального инспектората полиции, процедура проходила в присутствии экспертов, приглашенных родственниками жертвы и со стороны подозреваемого Думитру Вартика, а также специалистов Центра судебной медицины и других врачей, привлеченных к этому процессу.

При этом Думитру Вартик, супруг жертвы, потребовал присутствия своего собственного судебно-медицинского эксперта в ходе процедуры эксгумации Людмилы Вартик, и власти удовлетворили эту просьбу, в том числе покрыв расходы за счет государственного бюджета.

