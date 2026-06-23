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logos.press.md logologos
23 Июня 2026, 08:13
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Минздрав отклонил налоговую реформу: Она разрушит медицинскую систему

С таким заявлением выступил министр здравоохранения Эмиль Чебан, сообщив, что возглавляемое им ведомство дало отрицательное заключение по данному законопроекту.

Минздрав отклонил налоговую реформу: Она разрушит медицинскую систему.
Минздрав отклонил налоговую реформу: Она разрушит медицинскую систему.

По словам министра, применение этой меры приведет к значительному росту расходов больниц, которые просто не справятся с новым финансовым давлением. Эмиль Чебан пояснил, что решение отклонить инициативу было принято по итогам тщательного анализа, изложенного в официальном семистраничном отзыве, подготовленном совместно с госсекретарями и профильными подразделениями министерства, сообщает logos-press.md

«Эта реформа разрушит медицинскую систему. Она практически приведет к цепному подорожанию, в том числе к росту цен на лекарства и расходные материалы. Больницы не справятся. У нас возникают очень, очень, очень большие риски. Все эти дни мы вели дискуссии и с государственными секретарями, и внутри министерства. Сегодня мы подготовили аргументированное заключение на семи листах и, конечно же, дали отрицательный отзыв. Подобные вещи современны и имеют перспективу там, где страна развита, где сильная экономика. Разумеется, мы все хотим, чтобы собиралось как можно больше налогов, и чтобы эти средства направлялись на социальную сферу, медицину и всё необходимое. Но сегодня Республика Молдова к этому не готова. Система здравоохранения сейчас крайне уязвима», — заявил министр в эфире Radio Moldova.

Социальные последствия реформы

По его словам, введение нового налога на добавленную стоимость может напрямую заблокировать программы расширения перечня компенсируемых медикаментов и предоставления ключевых медицинских услуг, включая первичную медицину, охрану здоровья матери и ребенка, гинекологию и онкологический скрининг.

Кроме того, Эмиль Чебан отметил, что дополнительное фискальное давление ставит под угрозу планы министерства по дальнейшему повышению заработных плат медицинскому персоналу. Этот процесс непрерывно обеспечивался за счет бюджета Национальной компании медицинского страхования (CNAM), начиная с периода пандемии COVID-19.

Источник
logos.press.md logologos
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