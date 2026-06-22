Минфин: Молдова не слишком бедна для налогов, а слаба в их сборе.

Молдова не может позволить себе повышение зарплат и государственных расходов без прочной налоговой базы и более эффективного сбора налогов, заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ.

Чиновник отметил, что экономическое развитие и рост уровня жизни не предшествуют уплате налогов, а являются результатом функционирующей налоговой системы и государственных инвестиций, финансируемых за счёт собранных доходов, сообщает bani.md

«Государства не становятся богатыми и только после этого начинают платить налоги. Они учатся собирать налоги, инвестировать в инфраструктуру, образование и государственные услуги, и таким образом развиваются. Мы находимся на дне Европы по сбору налогов и на уровне стран Африки», — заявил Гаврилицэ.

Министр подчеркнул, что Молдова по-прежнему сталкивается с большим бюджетным дефицитом, накопленным в результате сложных лет, когда государственная поддержка населению росла быстрее, чем экономика.

По его словам, повышение зарплат невозможно обеспечивать за счёт постоянных заимствований.

«Зарплаты нельзя повышать в долг. Это означает перекладывать бремя на плечи наших детей. Мы не можем продолжать увеличивать зарплаты без финансового покрытия», — отметил министр.

Андриан Гаврилицэ также выступил в защиту отмены некоторых налоговых льгот и освобождений, заявив, что дополнительные доходы необходимы для финансирования инвестиций и социальных расходов.

В то же время он подчеркнул, что крупнейшие налоговые потери возникают не среди малообеспеченных граждан, а в тех сферах, где есть платёжеспособность, но государство не обеспечивает эффективный сбор налогов.

«Самые большие потери не идут от бедных людей, у которых небольшая потребительская корзина. Они возникают там, где есть возможность платить, но государство недостаточно эффективно собирает налоги», — сказал министр.

Министерство финансов представило на консультации налогово-бюджетную политику на 2027 год. Среди ключевых предложений: