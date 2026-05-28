Медицинский туризм в Молдове вырос более чем втрое за пять лет.

Об этом сообщила Ассоциация медицинского туризма Молдовы, пишет mold-street.com

В организации считают, что у страны есть значительный потенциал в сфере экспорта медицинских и образовательных услуг, однако для дальнейшего роста необходим комплексный подход к привлечению иностранных пациентов и студентов.

В Ассоциации подчеркивают, что для развития отрасли необходимо объединить усилия властей и бизнеса, а также продвигать Молдову как региональный центр медицинского туризма.

Этот вопрос обсуждался на заседании, организованном Экономическим советом при премьер-министре совместно с Ассоциацией медицинского туризма. Министр здравоохранения Эмил Чебан подтвердил поддержку развития отрасли.

Представители бизнеса предложили создать специальную платформу диалога между государством и частным сектором, а также разработать дорожную карту развития медицинского туризма на 2026–2030 годы.

Согласно планам Ассоциации, к 2030 году объем медицинского туризма в Молдове может достичь 500–700 млн долларов за счет развития инфраструктуры, внедрения современных технологий и продвижения качественных медицинских услуг по конкурентным ценам.

Среди приоритетов также называют привлечение инвестиций, международную аккредитацию клиник и развитие HealthTech-парка в городе Кодру.