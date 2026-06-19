Гаврилицэ анонсировал повышение зарплат для 170 тысяч бюджетников.

Около 170 тыс. работников бюджетного сектора должны получить повышение зарплат в рамках реформы системы оплаты труда.

Об этом заявил министр финансов Адриан Гаврилицэ на пресс-конференции, посвященной закону о зарплатах, отпусках и пенсиях служащих со специальным статусом, сообщает rupor.md

По словам министра, для большинства работников рост составит от 10% до 30%. Размер повышения будет зависеть от того, насколько справедливо зарплаты повышались в предыдущие годы.

«Эта реформа принесет ожидаемое и заслуженное повышение зарплат для большинства служащих и работников бюджетного сектора. Речь идет примерно о 170 тыс. человек, которые должны увидеть рост доходов», — заявил Гаврилицэ.

Министр уточнил, что повышение затронет около 60 тыс. работников сферы образования, 50 тыс. технических сотрудников, около 20 тыс. работников мэрий и местной публичной администрации, а также 17 тыс. сотрудников, которые обеспечивают общественный порядок. Речь также идет о работниках здравоохранения, культуры и спорта.

Гаврилицэ заявил, что действующая система оплаты труда стала менее справедливой из-за многочисленных исключений и механизмов, при которых похожие должности оплачиваются по-разному. При этом, по его словам, многие важные для качества публичных услуг должности остаются недооцененными.

«Эта реформа не только о зарплатах. Она о людях, о тех, кто воспитывает будущие поколения, заботится о нашем здоровье и обеспечивает общественный порядок в стране», — сказал министр.

По словам Гаврилицэ, реформа преследует четыре основные цели. Власти хотят повысить справедливость оплаты труда, увеличить долю базовой зарплаты в общем доходе работников, постепенно сократить количество референсных величин и обеспечить устойчивость бюджетных расходов в средне- и долгосрочной перспективе.

Министр отметил, что над проектом в течение нескольких лет работали национальные и международные эксперты. По его словам, анализ показал, что Молдове нужна более прозрачная и справедливая система оплаты труда в бюджетном секторе.