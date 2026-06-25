Министр финансов о высоких зарплатах в госучреждениях: Компетентность стоит денег.

Высокие зарплаты руководителей некоторых государственных учреждений необходимы для привлечения и удержания квалифицированных специалистов, особенно в таких сложных и ответственных сферах, как финансы.

Об этом заявил министр финансов Молдовы Андриан Гаврилицэ в эфире программы Pe Față на телеканале Moldova 1, сообщает agora.md

Отвечая на вопрос о возможности снижения зарплат руководителей госструктур, а в некоторых случаях они получают более 100–200 тысяч леев в месяц, министр отметил, что необходимо различать учреждения, финансируемые напрямую из бюджета, и организации, обладающие автономией.

«Есть учреждения, которые входят в систему бюджетной оплаты труда и регулируются законом о заработной плате. Но существуют и автономные структуры. Например, Национальный банк по определению является независимым учреждением, и ни правительство, ни, насколько мне известно, парламент не имеют права вмешиваться в установление уровня зарплат», — пояснил Гаврилицэ.

По его словам, несмотря на необходимость большей справедливости в системе оплаты труда государственного сектора, сокращение зарплат небольшого числа руководителей не окажет существенного влияния ни на бюджет, ни на доходы остальных сотрудников.

«Безусловно, необходимо больше равенства и меньший разрыв в зарплатах. Но, сократив зарплату одному руководителю или председателю учреждения, невозможно добиться кардинальных изменений в системе, где работают десятки тысяч человек, например, в сфере образования», — отметил министр.

Говоря о Национальном банке Молдовы, где зарплата главы учреждения превышает 230 тысяч леев в месяц, Гаврилицэ подчеркнул, что уровень оплаты должен соответствовать рынку и масштабу ответственности.

«Речь идет о сфере, которая регулирует весь финансовый сектор. Мы даже не представляем, какие зарплаты получают руководители коммерческих банков. Если оплата труда не будет конкурентоспособной по сравнению с рынком, лучшие специалисты уйдут в частный сектор. Компетентность стоит денег», — заявил глава Минфина.