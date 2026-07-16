Минфин запустил портал, где можно увидеть все расходы государства.

Министерство финансов запустило в пилотном режиме Портал исполнения бюджета (PEB), онлайн-платформу, которая позволяет быстро получить доступ к информации о том, как используются публичные деньги.

Через портал граждане могут отслеживать исполнение бюджета государственных учреждений, от Администрации президента, парламента и правительства до министерств, агентств, районных советов и мэрий, передает rupor.md

Платформа предоставляет данные, обновляемые в режиме реального времени, в виде интерактивных графиков и понятных таблиц. Пользователи могут выбрать интересующее их учреждение и посмотреть, какие суммы были запланированы, сколько денег уже потрачено и какие средства еще доступны. Информацию можно просматривать как с компьютера, так и с мобильного телефона, а также скачивать для анализа.

Государственный секретарь Министерства финансов Наталья Дорофей заявила, что портал должен дать ясную картину того, как управляются деньги, поступающие от налогов и сборов, уплачиваемых гражданами.

«Публичные деньги, это твои деньги. Портал исполнения бюджета, интерактивная платформа, которая показывает каждый лей, потраченный из государственного бюджета. Граждане могут увидеть, что было запланировано, какие платежи были произведены и какие средства остались доступными», — сказала Дорофей.

Портал запущен на пилотном этапе и будет постепенно развиваться, в том числе с учетом предложений пользователей. Министерство финансов призывает граждан, журналистов, экспертов и представителей гражданского общества тестировать платформу и направлять рекомендации через доступный модуль обратной связи.

По данным учреждения, запуск Портала исполнения бюджета является новым шагом к повышению прозрачности в управлении публичными деньгами и входит в обязательства, взятые Республикой Молдова в процессе модернизации администрации и европейской интеграции.