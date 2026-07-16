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rupor.md logorupor
16 Июля 2026, 16:32
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Минфин запустил портал, где можно увидеть все расходы государства

Министерство финансов запустило в пилотном режиме Портал исполнения бюджета (PEB), онлайн-платформу, которая позволяет быстро получить доступ к информации о том, как используются публичные деньги.

Минфин запустил портал, где можно увидеть все расходы государства.
Минфин запустил портал, где можно увидеть все расходы государства.

Через портал граждане могут отслеживать исполнение бюджета государственных учреждений, от Администрации президента, парламента и правительства до министерств, агентств, районных советов и мэрий, передает rupor.md

Платформа предоставляет данные, обновляемые в режиме реального времени, в виде интерактивных графиков и понятных таблиц. Пользователи могут выбрать интересующее их учреждение и посмотреть, какие суммы были запланированы, сколько денег уже потрачено и какие средства еще доступны. Информацию можно просматривать как с компьютера, так и с мобильного телефона, а также скачивать для анализа.

Государственный секретарь Министерства финансов Наталья Дорофей заявила, что портал должен дать ясную картину того, как управляются деньги, поступающие от налогов и сборов, уплачиваемых гражданами.

«Публичные деньги, это твои деньги. Портал исполнения бюджета, интерактивная платформа, которая показывает каждый лей, потраченный из государственного бюджета. Граждане могут увидеть, что было запланировано, какие платежи были произведены и какие средства остались доступными», — сказала Дорофей.

Портал запущен на пилотном этапе и будет постепенно развиваться, в том числе с учетом предложений пользователей. Министерство финансов призывает граждан, журналистов, экспертов и представителей гражданского общества тестировать платформу и направлять рекомендации через доступный модуль обратной связи.

По данным учреждения, запуск Портала исполнения бюджета является новым шагом к повышению прозрачности в управлении публичными деньгами и входит в обязательства, взятые Республикой Молдова в процессе модернизации администрации и европейской интеграции.

Источник
rupor.md logorupor
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