theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
30 Июля 2026, 19:15
38
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Руководство министерства финансов и профсоюзы обсудили реформу оплаты труда

Речь шла о доработке проекта поправок в Закон о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе.

Руководство министерства финансов и профсоюзы обсудили реформу оплаты труда.
Руководство министерства финансов и профсоюзы обсудили реформу оплаты труда.

Стороны обсудили сроки вступления в силу готовящихся изменений, а также параметры роста зарплат. Учитывая смену руководства минфина, разговор касался и более широких тем  — совершенствования системы оплаты труда, включая предоставление отпусков, повышения минимальной заработной платы, налогообложения доходов от трудовой деятельности и мер по борьбе с неформальной экономикой, сообщает logos-press.md

Виктория Белоус отметила, что министерство финансов продолжит консультации в процессе доработки законопроекта, чтобы найти наиболее эффективные решения для формирования справедливой и устойчивой системы оплаты труда.

Пересмотреть проект реформы

Напомним, что в начале июля профсоюзы обратилась к Госканцелярию и министерство финансов с требованием пересмотреть проект реформы единой системы оплаты труда в бюджетном секторе.

Они требовали от правительства повысить зарплаты с 1 сентября 2026 года в соответствии  обязательствами и подчеркнули, что предложенная редакция закона ограничит основные права работников и приведет к снижению доходов бюджетников.

В CNSM отметили, что большинство работников госсектора с начала текущего года не получили прибавки к зарплате. В условиях инфляции отсутствие четких механизмов индексации заметно снижает их  покупательную способность.

Предложения профсоюзов касались  обеспечения ежегодной индексации базовых величин вознаграждений с учетом уровня инфляции, начиная с 1 января 2027 года, включения точных размеров базовых величин непосредственно в текст закона, сохранения надбавок, фонда премирования и др.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте