Руководство министерства финансов и профсоюзы обсудили реформу оплаты труда.

Речь шла о доработке проекта поправок в Закон о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе.

Стороны обсудили сроки вступления в силу готовящихся изменений, а также параметры роста зарплат. Учитывая смену руководства минфина, разговор касался и более широких тем — совершенствования системы оплаты труда, включая предоставление отпусков, повышения минимальной заработной платы, налогообложения доходов от трудовой деятельности и мер по борьбе с неформальной экономикой, сообщает logos-press.md

Виктория Белоус отметила, что министерство финансов продолжит консультации в процессе доработки законопроекта, чтобы найти наиболее эффективные решения для формирования справедливой и устойчивой системы оплаты труда.

Пересмотреть проект реформы

Напомним, что в начале июля профсоюзы обратилась к Госканцелярию и министерство финансов с требованием пересмотреть проект реформы единой системы оплаты труда в бюджетном секторе.

Они требовали от правительства повысить зарплаты с 1 сентября 2026 года в соответствии обязательствами и подчеркнули, что предложенная редакция закона ограничит основные права работников и приведет к снижению доходов бюджетников.

В CNSM отметили, что большинство работников госсектора с начала текущего года не получили прибавки к зарплате. В условиях инфляции отсутствие четких механизмов индексации заметно снижает их покупательную способность.

Предложения профсоюзов касались обеспечения ежегодной индексации базовых величин вознаграждений с учетом уровня инфляции, начиная с 1 января 2027 года, включения точных размеров базовых величин непосредственно в текст закона, сохранения надбавок, фонда премирования и др.