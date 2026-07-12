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logos.press.md logologos
12 Июля 2026, 08:36
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С начала 2027 г. понятие «публичные органы на самоуправлении» упраздняется

Власти намерены упразднить разницу в подходе к финансированию и управлению публичных органов. Для этого со следующего года будет упразднено понятие «публичные учреждения на самоуправлении».

С начала 2027 г. понятие «публичные органы на самоуправлении» упраздняется.
С начала 2027 г. понятие «публичные органы на самоуправлении» упраздняется.

Будут внедрены единые правила для всех публичных учреждений, а также контроль за их доходами и расходами, передает logos-pres.md

Это обеспечит равные условия работы для бюджетных и иных публичных учреждений и более строгий контроль госфинансов. Напомним, сегодня публичные учреждения на самоуправлении — это субъекты, осуществляющие некоммерческую деятельность и действующие на основе принципов самоуправления. 

Поэтому они выведены из-под действия требований законодательства о публичных финансах и бюджетной ответственности. 

Эти учреждения получают доходы от оказания публичных услуг от имени государства. При превышении доходов над расходами они вправе использовать их в следующем бюджетном году. И только по решению учредителя часть этих доходов может быть перечислена в госбюджет. Вводится строгий контроль госфинансов Со следующего года различия учреждений на самоуправлении и других публичных учреждений будут устранены. 

Это станет возможным благодаря исключению из законодательства самого понятия «публичный орган /публичное учреждение на самоуправлении». 

В дальнейшем правовой режим публичных учреждений будет ограничен двумя категориями: бюджетные учреждения и публичные учреждения, финансируемые за счет собственных доходов. Соответственно, они будут подпадать под действие норм, регулирующих бюджетный надзор и госконтроль. И их деятельность подвергнут внешнему государственному аудиту, внутреннему аудиту и проверкам со стороны контролирующих органов. 

В свою очередь, законодательство будет дополнено положениями, которые прописывают принципы управления финансами в публичных учреждениях, финансируемых за счет собственных доходов. От них будут требовать ведения бухучета, представления отчетности минфину и перечисления суммы превышения доходов над расходами в госбюджет (кроме государственных медицинских учреждений и публичных учреждений высшего образования).

Источник
logos.press.md logologos
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