Михай Попшой в Киеве: Эта война должна прекратиться, мы солидарны с Украиной.

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой находится с рабочим визитом в Киеве по приглашению украинского коллеги Андрея Сибиги.

3 августа чиновники посетили станцию метро «Лукьяновская», серьезно поврежденную в результате российского удара 19 июля, а затем почтили память погибших украинских военнослужащих на Майдане Незалежности, передает radiomoldova.md

«Неспровоцированная и ничем не оправданная агрессивная война уже пятый год подряд уносит жизни, разрушает семьи, уничтожает села и города. Лица на портретах, выставленных здесь, на Майдане Незалежности, напоминают нам о мужестве и самоотверженности людей, которые защищали свою страну и пожертвовали жизнью ради того, чтобы Украина оставалась свободной», — заявил Попшой.

Министр также отметил стойкость украинского народа, подчеркнув, что сопротивление Украины способствует безопасности Молдовы и всего европейского континента.

«Эта война должна закончиться. Мы солидарны с Украиной и остаемся едины в защите мира, свободы и права каждого народа самостоятельно определять свое будущее», — сказал глава молдавской дипломатии.