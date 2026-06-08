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rupor.md logorupor
8 Июня 2026, 16:44
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МИД рекомендует гражданам Молдовы избегать поездок в Израиль

Министерство иностранных дел Республики Молдова настоятельно рекомендует гражданам избегать любых необязательных поездок в Государство Израиль, а также повторно призывает воздержаться от визитов в зоны повышенного риска.

МИД рекомендует гражданам Молдовы избегать поездок в Израиль.
МИД рекомендует гражданам Молдовы избегать поездок в Израиль.

Речь идет о севере страны, приграничных территориях и районах, затронутых военными действиями, передает rupor.md

Данное предупреждение связано с резким ухудшением ситуации с безопасностью в регионе на фоне взаимных ударов между Израилем и Ираном.

По информации внешнеполитического ведомства РМ, командование тыла Израиля ввело жесткие ограничения на общенациональном уровне, которые действуют с течение сегодняшнего дня до 20:00.

На данный момент в Израиле:

  • приостановлена работа всех образовательных учреждений;

  • открыты общественные убежища для населения;

  • больницы переведены на особый режим работы в подземных помещениях;

  • ограничено движение общественного транспорта и проведение любых массовых мероприятий;

  • нарушен привычный режим работы государственных учреждений.

Международный аэропорт имени Бен-Гуриона на текущий момент продолжает функционировать в обычном режиме. Однако в МИД подчеркивают, что обстановка остается крайне нестабильной и может измениться в любой момент.

Министерство призывает соотечественников, которые сейчас находятся на израильской территории или пересекают её транзитом, строго соблюдать следующие меры предосторожности: избегать мест массового скопления людей, заранее определить расположение ближайших бомбоубежищ, всегда держать при себе действующие документы, удостоверяющие личность, постоянно отслеживать официальные сообщения израильских властей и Командования тыла, неукоснительно и без промедления выполнять все инструкции по безопасности от местных служб.

Посольство Республики Молдова в Тель-Авиве непрерывно мониторит развитие событий, находясь в постоянном контакте как с израильскими властями, так и с международными партнерами.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждане Республики Молдова могут оперативно обратиться за консульской помощью:

  • Посольство РМ в Государстве Израиль

  • Телефон горячей линии: +972 52 778 9772

  • Электронная почта: tel-aviv@mfa.gov.md

Источник
rupor.md logorupor
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