МИД рекомендует гражданам Молдовы избегать поездок в Израиль
Министерство иностранных дел Республики Молдова настоятельно рекомендует гражданам избегать любых необязательных поездок в Государство Израиль, а также повторно призывает воздержаться от визитов в зоны повышенного риска.
Речь идет о севере страны, приграничных территориях и районах, затронутых военными действиями, передает rupor.md
Данное предупреждение связано с резким ухудшением ситуации с безопасностью в регионе на фоне взаимных ударов между Израилем и Ираном.
По информации внешнеполитического ведомства РМ, командование тыла Израиля ввело жесткие ограничения на общенациональном уровне, которые действуют с течение сегодняшнего дня до 20:00.
На данный момент в Израиле:
приостановлена работа всех образовательных учреждений;
открыты общественные убежища для населения;
больницы переведены на особый режим работы в подземных помещениях;
ограничено движение общественного транспорта и проведение любых массовых мероприятий;
нарушен привычный режим работы государственных учреждений.
Международный аэропорт имени Бен-Гуриона на текущий момент продолжает функционировать в обычном режиме. Однако в МИД подчеркивают, что обстановка остается крайне нестабильной и может измениться в любой момент.
Министерство призывает соотечественников, которые сейчас находятся на израильской территории или пересекают её транзитом, строго соблюдать следующие меры предосторожности: избегать мест массового скопления людей, заранее определить расположение ближайших бомбоубежищ, всегда держать при себе действующие документы, удостоверяющие личность, постоянно отслеживать официальные сообщения израильских властей и Командования тыла, неукоснительно и без промедления выполнять все инструкции по безопасности от местных служб.
Посольство Республики Молдова в Тель-Авиве непрерывно мониторит развитие событий, находясь в постоянном контакте как с израильскими властями, так и с международными партнерами.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждане Республики Молдова могут оперативно обратиться за консульской помощью:
Посольство РМ в Государстве Израиль
Телефон горячей линии: +972 52 778 9772
Электронная почта: tel-aviv@mfa.gov.md