МИД рекомендует гражданам Молдовы избегать поездок в Израиль.

Речь идет о севере страны, приграничных территориях и районах, затронутых военными действиями, передает rupor.md

Данное предупреждение связано с резким ухудшением ситуации с безопасностью в регионе на фоне взаимных ударов между Израилем и Ираном.

По информации внешнеполитического ведомства РМ, командование тыла Израиля ввело жесткие ограничения на общенациональном уровне, которые действуют с течение сегодняшнего дня до 20:00.

На данный момент в Израиле:

приостановлена работа всех образовательных учреждений;

открыты общественные убежища для населения;

больницы переведены на особый режим работы в подземных помещениях;

ограничено движение общественного транспорта и проведение любых массовых мероприятий;

нарушен привычный режим работы государственных учреждений.

Международный аэропорт имени Бен-Гуриона на текущий момент продолжает функционировать в обычном режиме. Однако в МИД подчеркивают, что обстановка остается крайне нестабильной и может измениться в любой момент.

Министерство призывает соотечественников, которые сейчас находятся на израильской территории или пересекают её транзитом, строго соблюдать следующие меры предосторожности: избегать мест массового скопления людей, заранее определить расположение ближайших бомбоубежищ, всегда держать при себе действующие документы, удостоверяющие личность, постоянно отслеживать официальные сообщения израильских властей и Командования тыла, неукоснительно и без промедления выполнять все инструкции по безопасности от местных служб.

Посольство Республики Молдова в Тель-Авиве непрерывно мониторит развитие событий, находясь в постоянном контакте как с израильскими властями, так и с международными партнерами.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждане Республики Молдова могут оперативно обратиться за консульской помощью: