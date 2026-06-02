2 Июня 2026, 15:27
МИД Молдовы вызвал представителя посольства РФ после падения беспилотника в Румынии
Министерство иностранных дел Республики Молдова вызвало временного поверенного в делах посольства Российской Федерации в Кишинёве и вручило ему ноту протеста в связи с серьёзным нарушением региональной безопасности.
Поводом стало падение 29 мая 2026 года беспилотника российского происхождения, оснащённого взрывчаткой, на жилой дом в городе Галац в Румынии.
В молдавском внешнеполитическом ведомстве решительно осудили произошедшее, подчеркнув, что подобные инциденты являются прямым следствием войны, которую Россия ведёт против Украины, и создают серьёзные риски для региональной безопасности и жизни граждан.
Молдова выразила полную солидарность с Румынией и людьми, пострадавшими в результате инцидента.
МИД вновь призвал Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против Украины, вывести свои войска с украинской территории и соблюдать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в соответствии с нормами международного права.