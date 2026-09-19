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deschide.md logodeschide
19 Сентября 2026, 13:15
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МИД об инциденте у Колоницы: Последствия атак России не останавливаются на границах

Министерство иностранных дел (МИД) осудило инцидент, произошедший вблизи Колоницы, где после взрыва были обнаружены компоненты, похожие на детали реактивного дрона.

МИД об инциденте у Колоницы: Последствия атак России не останавливаются на границах.
МИД об инциденте у Колоницы: Последствия атак России не останавливаются на границах.

Ведомство назвало произошедшее «еще одним серьезным последствием» агрессивной войны Российской Федерации против Украины, пишет deschide.md

По данным МИД, война России против Украины продолжает создавать угрозу безопасности Республики Молдова и ее граждан.

«Последствия российских атак на Украину не останавливаются на ее границах», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

МИД подчеркнул, что любое несанкционированное проникновение в воздушное пространство Республики Молдова является «неприемлемым» и представляет собой серьезное нарушение суверенитета страны.

В то же время Кишинев осудил агрессивную войну Российской Федерации против Украины и вновь призвал Москву прекратить действия, угрожающие жизни людей и безопасности государств региона.

«Республика Молдова решительно осуждает агрессивную войну Российской Федерации против Украины и вновь призывает Россию прекратить действия, которые ставят под угрозу жизни людей и безопасность государств региона», — заявили в МИД.

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Источник
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