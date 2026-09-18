Взрыв возле Колоницы был слышен в Кишинёве: полиция подняла дроны.

Взрыв, встревоживший жителей Колоницы на рассвете 18 сентября, был слышен также в коммуне Бубуечь и столичном секторе Ботаника.

Об этом сообщил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану, уточнив, что взрыв сопровождался яркой вспышкой, пишет tv8.md

«Произошёл взрыв, сопровождавшийся яркой вспышкой. Мы не можем сообщить подробности об объекте», — заявил Чернэуцану.

По словам главы ГИП, правоохранители подняли дроны, чтобы с воздуха проанализировать траекторию объекта и установить другие важные детали.

Параллельно правоохранительные органы напрямую взаимодействуют с Министерством обороны.

Представитель Минобороны Марин Бутук сообщил TV8, что незаконных полётов в воздушном пространстве Республики Молдова, за исключением случая утром 17 сентября, зарегистрировано не было.