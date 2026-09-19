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tv8.md logotv8
19 Сентября 2026, 08:25
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Жители Колоницы и соседних сел о дроне: От ударной волны тряслись стены и кровати

Испуганные жители Колоницы, Тогатина и Максимовки рассказали о последствиях вчерашнего взрыва дрона.

Жители Колоницы и соседних сел о дроне: От ударной волны тряслись стены и кровати.
Жители Колоницы и соседних сел о дроне: От ударной волны тряслись стены и кровати.

Люди услышали мощный грохот, почувствовали, как задрожали дома, а в Колонице в одном из домов выбило окна. Жители говорят, что ударная волна была настолько сильной, что в домах тряслись стены и кровати. Многие проснулись от грохота и вышли на улицу, пытаясь понять, что произошло, передает tv8.md

В Тогатине после взрыва жители уже не смогли уснуть. Несмотря на расстояние, мощный звук услышали и в Максимовке.

С начала войны в Украине на территории Молдовы были обнаружены более 30 беспилотников и ракет.

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Источник
tv8.md logotv8
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