Жители Колоницы и соседних сел о дроне: От ударной волны тряслись стены и кровати.

Испуганные жители Колоницы, Тогатина и Максимовки рассказали о последствиях вчерашнего взрыва дрона.

Люди услышали мощный грохот, почувствовали, как задрожали дома, а в Колонице в одном из домов выбило окна. Жители говорят, что ударная волна была настолько сильной, что в домах тряслись стены и кровати. Многие проснулись от грохота и вышли на улицу, пытаясь понять, что произошло, передает tv8.md

В Тогатине после взрыва жители уже не смогли уснуть. Несмотря на расстояние, мощный звук услышали и в Максимовке.

С начала войны в Украине на территории Молдовы были обнаружены более 30 беспилотников и ракет.