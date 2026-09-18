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realitatea.md logorealitatea
18 Сентября 2026, 16:45
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Чернэуцану: Найденный у Колоницы объект — дрон, а не ракета

Объект, фрагменты которого были обнаружены вблизи Колоницы, является дроном, а не ракетой.

Чернэуцану подтвердил: Найденный у Колоницы объект — дрон, а не ракета.
Чернэуцану подтвердил: Найденный у Колоницы объект — дрон, а не ракета.

Об этом сообщил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану, отметив, что специалисты взрывотехнического подразделения Bomteh продолжают исследования на месте взрыва, пишет realitatea.md

«Сейчас делать окончательные выводы преждевременно. На данном этапе сотрудники взрывотехнического подразделения Bomteh находятся на месте и проводят необходимые исследования. Предварительно, исходя из того, что удалось установить и сообщить к настоящему моменту, среди найденных деталей есть двигатель. По предварительной информации, полученной от коллег, речь идет о реактивном двигателе. Но подчеркну, что это предварительные данные», — заявил Виорел Чернэуцану для protv.md

Глава ГИП уточнил, что полиция сообщит модель дрона и другие данные об аппарате после завершения исследований.

«Что касается модели и других элементов, мы предоставим дополнительную информацию после того, как коллеги завершат исследования на месте и сможем сообщить другие подробности. Если на первом этапе было неизвестно, о чем идет речь — о дроне или ракете, то теперь установлено, что речь идет о дроне», — добавил Чернэуцану.

На территории вблизи села Колоница муниципия Кишинёв, где сегодня утром раздался сильный взрыв, полиция обнаружила фрагменты, которые могут принадлежать дрону, в том числе двигатель летательного аппарата.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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