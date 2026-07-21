МИД Молдовы ответил Москве: Все действия соответствовали Венской конвенции.

Министерство иностранных дел подтвердило вызов посла Республики Молдова Лилиана Дария в российский МИД.

Ведомство подчеркнуло, что действия молдавских властей в отношении дипломатических представительств соответствуют международному праву, передает rupor.md

«Все действия, предпринимаемые в отношении дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова, осуществляются в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и законодательством Республики Молдова», — сообщили в МИД.

Ведомство добавило, что Молдова добросовестно выполняет международные обязательства и продолжит руководствоваться нормами международного права, а также принципом взаимности в дипломатических отношениях.

Ранее российский МИД выразил протест из-за двух инцидентов с сотрудниками посольства РФ. Москва утверждает, что 19 июля молдавские полицейские якобы остановили автобус дипломатической миссии, сняли с него регистрационные номера, применили силу к сотрудникам и угрожали им задержанием.

Кроме того, российская сторона утверждает, что в ночь с 20 на 21 июля дипломатов, которые якобы вывозили служебный груз через пограничный переход Леушены, будто бы без оснований удерживали более четырех часов. Москва пригрозила принять «зеркальные ответные меры».