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rupor.md logorupor
21 Июля 2026, 16:33
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МИД Молдовы ответил Москве: Все действия соответствовали Венской конвенции

Министерство иностранных дел подтвердило вызов посла Республики Молдова Лилиана Дария в российский МИД.

МИД Молдовы ответил Москве: Все действия соответствовали Венской конвенции.
МИД Молдовы ответил Москве: Все действия соответствовали Венской конвенции.

Ведомство подчеркнуло, что действия молдавских властей в отношении дипломатических представительств соответствуют международному праву, передает rupor.md

«Все действия, предпринимаемые в отношении дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова, осуществляются в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и законодательством Республики Молдова», — сообщили в МИД.

Ведомство добавило, что Молдова добросовестно выполняет международные обязательства и продолжит руководствоваться нормами международного права, а также принципом взаимности в дипломатических отношениях.

Ранее российский МИД выразил протест из-за двух инцидентов с сотрудниками посольства РФ. Москва утверждает, что 19 июля молдавские полицейские якобы остановили автобус дипломатической миссии, сняли с него регистрационные номера, применили силу к сотрудникам и угрожали им задержанием.

Кроме того, российская сторона утверждает, что в ночь с 20 на 21 июля дипломатов, которые якобы вывозили служебный груз через пограничный переход Леушены, будто бы без оснований удерживали более четырех часов. Москва пригрозила принять «зеркальные ответные меры».

Источник
rupor.md logorupor
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