Метсола: Расширение — наш мощный инструмент, а Украина и Молдова занимают свое место в ЕС.

Расширение — наш самый мощный геополитический инструмент, а Украина и Республика Молдова занимают свое место в Европе. Об этом заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсла, передаёт moldpres.md

Глава Европарламента отметила, что более крупная Европа — это более сильная и более безопасная Европа.

«Открытие первых глав переговоров по вопросам демократии, юстиции и верховенства закона подчеркивает как успехи, достигнутые двумя странами, так и их приверженность европейским ценностям. Все это происходит в то время, когда они продолжают противостоять агрессии, угрозам и запугиванию со стороны России», — заявила Роберта Метсола.

Все 27 государств-членов Европейского союза сегодня единогласно приняли общую переговорную позицию для официального открытия первой группы глав — «Основные ценности», кластера, который лежит в основе всего процесса подготовки к вступлению в ЕС.

Официальное открытие Кластера 1 должно состояться в рамках второй Межправительственной конференции Республика Молдова — Европейский союз, которая пройдет 15 июня в Люксембурге. Делегацию Республики Молдова возглавит премьер-министр Александру Мунтяну.

Кластер 1, названный «Основные ценности», является первой группой переговорных глав в процессе присоединения к Европейскому союзу и включает такие области, как: верховенство закона, функционирование демократических институтов, реформа публичной администрации, судебная система и основные права.