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Infotag.md logoInfotag
6 Июня 2026, 08:49
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Гросу: Ближайшие годы будут решающими для европейского будущего Молдовы

Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу в пятницу на встрече в Кишиневе  с еврокомиссаром Мартой Кос, которая находится с трехдневным визитом в Молдове.

Гросу: Ближайшие годы будут решающими для европейского будущего Молдовы.
Гросу: Ближайшие годы будут решающими для европейского будущего Молдовы.

Гросу написал в социальных сетях, что каждый приезд Кос в Молдову подтверждает принадлежность республики европейской семье и необходимость следования вперед по этому пути. Лидер партии власти считает, что нынешний визит происходит «в переломный момент объявления кипрского председательства в Совете Европейского союза о начале подготовки к официальному открытию переговоров о вступлении Молдовы», передает infotag.md

Спикер отметил на встрече «следующие шаги в переговорах о вступлении, достигнутый прогресс в реформах и необходимость сохранения темпов» их реализации.

Также стороны уделили внимание роли парламента на следующем этапе европейского пути Республики Молдова, в частности в вопросах приведения национального законодательства в соответствие с законодательством ЕС и поддержки реформ, необходимых для вступления в ЕС.

«Ближайшие годы будут решающими для нашего европейского будущего. У нас есть воля, у нас есть результаты, и мы уверены, что Молдова продолжит уверенно двигаться вперед к ЕС», - подчеркнул Гросу.

Источник
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