Гросу: Ближайшие годы будут решающими для европейского будущего Молдовы.

Гросу написал в социальных сетях, что каждый приезд Кос в Молдову подтверждает принадлежность республики европейской семье и необходимость следования вперед по этому пути. Лидер партии власти считает, что нынешний визит происходит «в переломный момент объявления кипрского председательства в Совете Европейского союза о начале подготовки к официальному открытию переговоров о вступлении Молдовы», передает infotag.md

Спикер отметил на встрече «следующие шаги в переговорах о вступлении, достигнутый прогресс в реформах и необходимость сохранения темпов» их реализации.

Также стороны уделили внимание роли парламента на следующем этапе европейского пути Республики Молдова, в частности в вопросах приведения национального законодательства в соответствие с законодательством ЕС и поддержки реформ, необходимых для вступления в ЕС.

«Ближайшие годы будут решающими для нашего европейского будущего. У нас есть воля, у нас есть результаты, и мы уверены, что Молдова продолжит уверенно двигаться вперед к ЕС», - подчеркнул Гросу.