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deschide.md logodeschide
29 Июня 2026, 20:47
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Украина включила Молдову в список стран, с которыми допускается двойное гражданство

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, назвав решение «стратегическим шагом Украины навстречу Республике Молдова».

Украина включила Молдову в список стран, с которыми допускается двойное гражданство.
Украина включила Молдову в список стран, с которыми допускается двойное гражданство.

«Теперь этот правовой механизм открыт для граждан Республики Молдова. Для нас включение Молдовы в этот список — не просто формальное расширение географии. Это логичный шаг в развитии отношений со страной, с которой нас связывают общая граница и общий путь в Европейский союз. Это страна, которая оказывает помощь нашим гражданам и поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения», — заявил глава украинского МИД, передает deschide.md

Решение принято после того, как в мае правительство Украины утвердило изменения в перечень государств, граждане которых могут получить украинское гражданство по упрощенной процедуре. В обновленный список вошли 29 стран, включая Молдову и Румынию.

Ранее в перечень входили только пять государств: Канада, Германия, Польша, США и Чехия. Теперь к ним добавлены Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.

Согласно этому законодательству, граждане Украины смогут получить второе гражданство без отказа от украинского. Кроме того, этнические украинцы, проживающие в этих странах, смогут оформить гражданство Украины по упрощенной процедуре.

Источник
deschide.md logodeschide
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