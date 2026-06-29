Украина включила Молдову в список стран, с которыми допускается двойное гражданство.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, назвав решение «стратегическим шагом Украины навстречу Республике Молдова».

«Теперь этот правовой механизм открыт для граждан Республики Молдова. Для нас включение Молдовы в этот список — не просто формальное расширение географии. Это логичный шаг в развитии отношений со страной, с которой нас связывают общая граница и общий путь в Европейский союз. Это страна, которая оказывает помощь нашим гражданам и поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения», — заявил глава украинского МИД, передает deschide.md

Решение принято после того, как в мае правительство Украины утвердило изменения в перечень государств, граждане которых могут получить украинское гражданство по упрощенной процедуре. В обновленный список вошли 29 стран, включая Молдову и Румынию.

Ранее в перечень входили только пять государств: Канада, Германия, Польша, США и Чехия. Теперь к ним добавлены Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.

Согласно этому законодательству, граждане Украины смогут получить второе гражданство без отказа от украинского. Кроме того, этнические украинцы, проживающие в этих странах, смогут оформить гражданство Украины по упрощенной процедуре.